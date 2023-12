Impacto de la senescencia celular en la piel: Hyaluron Activ B3 transforma el cuidado antiedad

Senescencia celular, cuando las células ralentizan su crecimiento

Cuando las células entran en senescencia empiezan a secretar numerosas factores pro envejecimiento, los científicos se refieren a ellas como células zombis, formalmente, SMS para “Secretoma de Mensajes de Senescencia. Estos factores pro envejecimiento contaminan las células jóvenes vecinas propagando y acelerando el envejecimiento

El trabajo del especialista mundial en antiedad Prof. Jean – Marc Lemaitre “el hombre que rejuvenece las células” director de investigación en Inserm y codirector del Instituto de Medicina regenerativa y Bioterapia, ha demostrado que con enfoque centrado en las células senescentes es posible revertir el proceso de envejecimiento y preservar la juventud

(14/Dic/2023 – web) Panamá.- ¿Te has preguntado por qué nuestra piel parece perder su vitalidad y frescura con el tiempo? La respuesta está en la senescencia celular, cada 28 días, la piel se embarca en una asombrosa renovación gracias a las células madre, estas son capaces de crear nuevas células a través de la división celular, dando como resultado una piel firme y uniforme.

A medida que los años pasan y factores externos como el estrés, la alimentación desequilibrada, la contaminación, y pocas horas de sueño, la división celular se ve afectada y se vuelve lenta. Este fenómeno se denomina «senescencia celular», lo que significa que las células envejecen y, en algunos casos, incluso se vuelven perjudiciales, propagando su toxicidad. Esto puede llevar a la transformación de células sanas en senescentes o «envejecidas.

Agregó la Dra. Luque, “Mientras que la piel joven contiene aproximadamente 1% de células senescentes en la piel y en la piel más madura hay un 20%. Entre los 20 y los 60 años los principales mecanismos de la piel se descomponen: se presenta 3 veces menos renovación celular, lo que significa 3 veces menos células jóvenes y activas y 2 veces menos ácido hialurónico, por lo que la piel pierde su apariencia tersa y voluminosa”.

El resultado de la senescencia celular es una piel envejecida que pierde su elasticidad, lo que se traduce en aparición de arrugas, flacidez y pérdida de volumen. ¿Pero cómo podemos mitigar esta realidad? El equipo de científicos de los laboratorios dermatológicos Avène llevan años de experiencia trabajando en distintas fórmulas que abordan este problema.

Lo que los ha llevado hasta hoy, momento cumbre en el que presentan la primera rutina innovadora y dermatológica de regeneración celular. Se trata de la nueva gama de productos Hyaluron Activ B3 que llega a Panamá con todo el respaldo médico, para marcar un antes y un después en el cuidado antiedad, como ningún otro producto lo ha hecho.

Adriana Chang, gerente de marca de Avène comentó sobre la innovadora formula, “La línea Hyaluron Activ B3, infunde juventud al corazón de las células, componentes como la Niacinamida y el Ácido Hialurónico, actúan directamente sobre la causa raíz del envejecimiento, activando tus células y renovando la piel en tan solo 15 días, cuando el proceso natural de regeneración es de 28 días”.

Hyaluron Activ B3, además de acelerar la regeneración celular de la piel, no contiene parabenos, ni ingredientes dañinos y cuenta con un 92% de ingredientes de origen natural pensando siempre en el medio ambiente con frascos 100% reciclables.

Datos de interés

Hyaluron Activ B3 línea regeneradora celular

Familia Hyaluron Activ B3

1. Crema regeneradora celular: Suaviza inmediatamente, corrige arrugas.

2. Serum concentrado voluminizador, suaviza inmediatamente y corrige las arrugas.

3. Crema multi intensiva de noche, rellena arrugas repara y reafirma.

Formulación

• Serum concentrado al 1.5 % en ácido hialurónico puro de bajo peso para penetrar en la piel para garantizar una piel firme y rellena y otro de alto peso molecular para hidratar a profundidad.

• 6 % en niacinamida, para actuar sobre la causa del envejecimiento, aumenta en un 50%[1] la longevidad celular. También conocida como vitamina B3, estimula las células y prolonga su vida: la piel se regenera de forma duradera. Reduce las arrugas y las manchas de pigmentación de la piel y mejora su elasticidad.

• Producto eco concebido con 92% de ingredientes de origen natural.

• Tarro de cristal 100% recargable.

Resultados Pruebas in vitro

• REVITALIZA la piel para el 97 % de las mujeres.

• REDUCE las arrugas en tan solo 2 semanas.

• REGENERA la piel prolongando la longevidad de las células.

Propiedades

• Alisadora, reafirmante, regeneradora.

• Textura aterciopelada y delicadamente perfumada proporciona comodidad a la piel.

• También es una muy buena pre base de maquillaje.

Consejo de expertos

1. Tonifica tu piel aplicando el equivalente a una gota de crema en el rostro y el cuello.

2. Extiende desde el centro del rostro hacia el exterior sin olvidar el cuello.

3. Estimula con ligeros toques colocando la parte plana de las manos sobre el rostro y retirándolas rápidamente.

Puedes encontrar la nueva línea Hyaluron Activ B3 de Avène en Farmacias Arrocha.

Referencia

[1] Activité anti-âge – H. T. Kang et al., Aging Cell (2006) 5, pp. 423-436. // 2. Topical niacinamide reduces yellowing, wrinkling, red blotchiness, and hyperpigmented spots in aging facial skin, D. L. Bissett, K. Miyamoto, P. Sun, J. Li and C. A. Berge, International Journal of Cosmetic Science, 2004, 26, 231-238. // 3. kiloDalton, unit of measurement of molecules. // 4. Prof. Saurat, 2013, Reports HA120SelsGK231013and HA120GK231013. // 5. Pharmaco-clinical evaluation of hyaluronic acid production by keratinocytes, in vitro test, 2019.