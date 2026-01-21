El Foro Económico Mundial analiza desafíos de la inteligencia artificial en América Latina

América Latina rezagada en capturar el valor económico de la inteligencia artificial

• Un estudio de McKinsey & Company advierte que, aunque la tecnología avanza, solo el 23 % de las organizaciones regionales reporta beneficios económicos reales.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- América Latina se encuentra ante una coyuntura histórica para transformar su economía mediante el uso de la inteligencia artificial, aunque actualmente enfrenta dificultades para convertir la adopción tecnológica en beneficios financieros concretos. Según el informe «Latin America in the Intelligent Age: A New Path for Growth», presentado por el Foro Económico Mundial en colaboración con McKinsey & Company, la región tiene el potencial de generar entre US$ 1.1 y US$ 1.7 billones anuales si logra acelerar la implementación estratégica de estas herramientas.

Realidad de la adopción frente al valor económico

A pesar de las proyecciones optimistas, el análisis revela que el impacto económico actual de la inteligencia artificial es limitado. Solo el 23 % de las empresas latinoamericanas reporta haber generado algún valor económico, y apenas un 6 % califica ese valor como significativo. Esta concentración de beneficios se observa principalmente en grandes corporaciones, dejando fuera a seis de cada diez pequeñas y medianas empresas (PYMES), que aún no registran resultados medibles tras sus intentos de digitalización.

El estudio atribuye este rezago a una visión fragmentada: muchas organizaciones han implementado herramientas de productividad aisladas en lugar de reconfigurar sus modelos de negocio o procesos centrales. Esta falta de profundidad limita la capacidad de la tecnología para convertirse en un motor de crecimiento sostenible.

Productividad y desafíos estructurales

En un entorno donde el crecimiento demográfico se desacelera y la población envejece, la inteligencia artificial surge como una palanca esencial para elevar la productividad, que en las últimas décadas apenas ha crecido un 0.4 % anual en la región. Sectores como la agricultura en Brasil y Argentina, la minería en Chile y el sector financiero han mostrado casos de éxito, optimizando desde el monitoreo de cultivos hasta la gestión de riesgos bancarios, pero la escala de estas aplicaciones sigue siendo insuficiente para transformar las industrias de forma integral.

Obstáculos para el escalamiento tecnológico

El informe identifica desafíos persistentes que frenan el potencial de la inteligencia artificial, destacando la brecha de conectividad entre zonas urbanas y rurales, la insuficiencia de infraestructura de datos y la escasez de talento con habilidades técnicas especializadas. Asimismo, se menciona la necesidad de marcos regulatorios coordinados a nivel regional y un mayor acceso a financiamiento especializado.

Para revertir esta situación, el estudio propone una Hoja de Ruta de Competitividad que incluye el desarrollo de infraestructura de datos aprovechando las energías limpias de la región, la formación técnica masiva y la creación de entornos regulatorios claros que fomenten la confianza y la inversión. El análisis concluye que el tiempo para actuar es limitado y que América Latina debe transitar rápidamente de la experimentación aislada a una ejecución coordinada para asegurar su posición en la era inteligente.

