IWPG organiza la cuarta reunión general anual de sus varias sedes internacionales

«Paz para el mundo que se encuentra en pausa debido a COVID-19»

(29/Ene/2021 – web)

El 19 de enero a las 2 p.m. (hora local en Corea del Sur), el Grupo Internacional de Mujeres por la Paz (IWPG, presidenta Hyun Sook Yoon) organizó via web la cuarta reunión general anual de las sedes de IWPG internacionales.

Este año se marcó la cuarta reunión donde se presentaron los logros del año pasado y los próximos planes principales de IWPG. Fueron 102 delegaciones de 131 países los que participaron en este encuentro donde hubo discursos de felicitación de S.E. Nadia Hashem Aloul, ex Ministra de Asuntos de la Mujer de Jordania, y S.E. Yayesh Tesfahuney Kiflay, miembro del Parlamento, junto con discursos sobre otros temas.

En la apertura la presidenta Yoon, compartió: «Para superar el COVID-19 y encontrar una alternativa para el trabajo de paz, se utilizó las herramientas en línea para organizar la Reunión General Anual de las sedes Internacionales de IWPG. La imagen y las acciones de todos los que aman la paz a pesar de estos tiempos de dificultades permanecerán en Historia.» También agregó que «la ley de paz internacional para el cese de la guerras es necesaria porque la guerra aún se encuentra en diferentes áreas del mundo. Si no hubiese guerra, entonces no habría necesidad de una ley internacional de paz. Por esa razón, la guerra no se puede detener si no hay una ley. IWPG y todas sus sedes están trabajando arduamente para instar a que se apoye la implementación de una ley de paz internacional. Pido que todos sigan estando con nosotros hasta el día en que se logre la paz. ¡Somos Uno!»

ÉL. Nadia Hashem Aloul, ex ministra de Asuntos de la Mujer de Jordania, dijo: «2020 fue un año muy arduo y difícil debido al COVID-19. La tierra se detuvo y todavía está en pausa». «A pesar de COVID-19, IWPG organizó la» Campaña SOS «en línea, para demostrar su valía, y trabajó para prevenir la discriminación en todo el mundo. Esa paz está en la mente de todas las mujeres que plantean una generación de paz».

Este evento presentó el papel y la dirección de 3.800 millones de mujeres en todo el mundo. Además del anuncio de planes para el nuevo año, hubo un tiempo para escuchar las mejores prácticas de las actividades de paz nacionales y extranjeras que se realizaron.

ÉL. Yayesh Tesfahuney Kiflay, miembro del Parlamento de Etiopía, que presentó las mejores prácticas de los activistas por la paz en el extranjero, dijo: «Sueño que llegará el día en que Etiopía sea conocida como un país de paz libre de conflictos». “Después de completar la Educación de Profesoras de Paz de Mujeres de IWPG (PLTE), si todas las familias de todo el mundo comprendieran y reconocieran esta educación, sería una gran oportunidad para que las personas y nuestras perspectivas cambian, la paz es algo a lo que nunca podemos renunciar”, enfatizó.

La reunión continuó con la presentación de las mejores prácticas en Corea del Sur por la Sra. Baek Lee Jo, Gerente de la sucursal de Daejeon Chungcheong, quien dijo: “Nos enteramos por primera vez de la niña de secundaria que tiene leucemia aguda por medio de un YouTuber con el que firmamos un MOA el año pasado. Seis sucursales en el área de Chungcheong de Daejeon se unieron para entregar un total de 860 certificados de donación de sangre recibidos de sus familias y vecinos directamente a la escuela ”. «Trabajaremos juntos para convertirnos en un IWPG que sueña con dar un nuevo salto adelante comunicándose con 3.800 millones de mujeres miembros en todo el mundo para lograr la paz».

Larzy Varghees de Mumbai es un director de St. Matthew’s High School y Junior College que completó el IWPG Peace Lecturer Training Education (PLTE).

En su discurso de apertura, dijo que entendía profundamente que «a través de esta educación necesitamos tener las buenas cualidades de la paz y debemos compartirlas con la sociedad». También mencionó que «si todas las mujeres del mundo se convierten en un equipo y trabajan juntas, entonces se puede lograr la paz».

Este año, IWPG planea promover activamente las actividades de paz como respuesta para el tiempo posterior a COVID19 bajo el lema «Mujeres que lideran la paz» y tres valores fundamentales de «Coexistencia, recuperación y comunicación».

Sobre IWPG: IWPG es una ONG con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y registrada en la Agencia de Comunicaciones Globales (DGC). Con un corazón maternal, IWPG se enfoca principalmente en llevar a cabo iniciativas como instar a apoyar el Derecho Internacional de la Paz (DPCW), la Educación para la Paz de las Mujeres, el intercambio y la cooperación entre organizaciones, y difundir la cultura de paz.

Fuente/Foto: IWPG