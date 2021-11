José Escamilla nos habla del CIIE Live 2021: «Enfrenta el reto con innovación»

Entrevista Exclusiva

(16/Nov/2021 – web) Panamá.- El Tecnológico de Monterrey viene impulsando desde el año 2006 el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) y este año celebra la versión número 8 bajo el lema “Enfrenta el reto con innovación”, evento que busca promover y facilitar la experimentación e innovación entre docentes, directivos, emprendedores y todos aquellos interesados ​​en la educación, más cerca de las mejores experiencias nacionales e internacionales, conectándolos con expertos y mostrándoles qué están haciendo otros educadores en el área de la innovación educativa.

Se llevará acabo del 13 al 16 de diciembre de 2021, en Monterrey, Nuevo León, México

En ocasión a este importante evento, nuestra reportera Jacqueline Parada, sostuvo una charla exclusiva con José Escamilla, director de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, en la que abordaron temas como la Innovación Educativa, los modelos educativos exitosos y el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), espacio que invita a la sociedad a participar en la transformación de la educación a nivel global.

Panama24Horas. ¿Cómo fue llevar la línea para los más de 100.000 empleados BBVA a través del tecnológico de Monterrey?

José Escamilla. Muchas gracias por el espacio Jacqueline. Fue muy interesante ese tema, estamos muy relacionados el con aprendizaje durante la vida en empresas, en este caso corporativos y es uno de los temas que vamos a estar tocando dentro del congreso, el tema de aprendizaje durante la vida, yo quisiera compartirte que este año organizamos la 8va Edición del Congreso Internacional de Innovación Educativa, este congreso que se ha estado organizando y se ha posicionado como el evento líder en este tema en los países de la región de habla hispana, y el año pasado tuvimos un evento en línea debido a la pandemia, con más de 5000 personas registradas, más de 300.000 mil personas que visualizaron algunos de los eventos que compartimos en abierto, y también en el año 2019 fue la última vez que lo hicimos presencial, tuvimos 3800 participantes, alrededor de 900 de ellos que venían de otros países, no solamente de México, principalmente de países de América Latina, España y Estados Unidos.

Es un evento internacional, con una comunidad muy vibrante, muy grande.

Este año el evento es bajo el formato híbrido, un pequeño grupo de personas que van a estar presenciales en el campus y la mayor parte de la gente va a poder conectar a distancia, eso nos va a dar algunas ventajas, la posibilidad de que mucha gente pueda participar desde su país sin tener que viajar a México, bajar a Monterrey para participar en el evento.

El congreso este año, al igual que los años anteriores, hicimos unas convocatorias para mandar participaciones, ponencias, páneles, presentaciones de libros, talleres, mesas de networking, etc., normalmente recibimos mil contribuciones, seleccionamos a las 250 mejores, el 25% de las contribuciones, ya estamos en ese proceso de cerrar la selección de las ponencias de este año, la convocatoria cerró en junio, y estamos por anunciar cuáles serían esas contribuciones, pero además tenemos también una serie de conferencistas magistrales, paneles magistrales, presentaciones que nosotros traemos y te quiero compartir alguna de ellas.

Primero sería uno de ellos, van a estar nuestro Rector, presidente del TEC de Monterrey David Garza, que va a hablar de cómo ve las Universidades, cómo van hacia el futuro en temas de innovación, después de la pandemia vienen muchos cambios, pues entonces David Garza va a dar esta panorámica de su visión del futuro de la educación superior.

Panama24Horas. ¿Ese sería el impacto?

José Escamilla. El impacto que ha tenido, pero también los cambios que esperamos ocurran. Se habla que vamos a regresar a la normalidad, pero después del covid no creo que vayamos a regresar a la normalidad, vamos a tener que aprender a convivir con él, de alguna manera durante algún tiempo, pero también al momento de regresar a la presencialidad o a una mayor presencialidad, con más naturalidad, tenemos que empezar a buscar regresar a algo que sea mejor a lo que teníamos antes de la pandemia.

Eso va a ser el foco de David, una visión global del futuro de la educación superior.

Y nuestro rector Juan Pablo Murra va a tener una visión de lo que hemos hecho en el último año, alrededor de nuestro modelo educativo TEC 21, alrededor de nuestro modelo flexible digital que creamos durante la pandemia, con una visión de futuro de lo que estará pasando el próximo año en el TEC de Monterrey. Entonces, el presidente con una visión más global y el rector con una visión de lo que está pasando en el TEC, de lo que viene hacia el futuro.

Adicionalmente a esto tendremos a George Siemens, él es director de un Centro de Investigación de la Universidad de Texas, él es muy conocido a nivel mundial porque fue junto con otra persona el que acuñó la palabra MOOC, Massive Open Online Courses, cursos abiertos masivos a distancia, que ofrecen ahora Coursera, Edx y otras las plataformas. Él creó el primero de estos MOOC y acuñó el término y luego se volvieron muy populares. Y ahora está trabajando mucho en inteligencia artificial.

Panama24Horas. Me encanta este tema, quiero que hablemos más adelante sobre este tema, porque quiero profundizar también más en su trayectoria porque me parece muy importante y es importante que toda nuestra audiencia la conozca.

José Escamilla. Con mucho gusto. Como le comentaba, él está trabajando ahora en Analíticas de Aprendizaje, herramientas modernas con inteligencia artificial. Su conferencia es sobre como combinar la condición humana con la condición artificial, lo mejor de los dos mundos.

También va a estar Jeff Selingo, autor de varios libros bestseller, columnista The Atlantic, tiene otros temas de liderazgo, temas más de administración en decisiones de educación superior, liderazgo en la educación superior, y él nos va a estar hablando de lo que ha visto este año y lo que ve en el futuro, una visión a futuro de la educación superior.

También van a estar el Sub Secretario de Educación Superior de México en la inauguración, tenemos una conferencia de la Ministra de Educación de Colombia, que nos va a dar una panorámica de una red de universidades que han creado en Colombia para hacer más innovación.

Vamos a tener un panel de rectores, donde está la Rectora Raquel Bernal de la Universidad de Los Andes, Ignacio Sánchez de la Católica de Chile y David Garza, estas tres universidades que forman algo que llamamos la “Triada”, es un grupo de universidades.

Otro tema bien relevante es el tema del impacto que el covid ha tenido en el bienestar psico – socio – emocional de los estudiantes o de todos los miembros de la comunidad académica, este panel lo lleva Rosalinda Ballesteros, quien es Directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad, y Rosalinda junto con dos profesores de la University of Adelaide en Australia, editaron un libro donde invitaron a tres equipos de distintos lugares a dar una visión y datos de estos impactos que ha tenido el covid, pero también de cómo podemos mitigar o reducir esos impactos en lo psico-socio-emocional.

También vamos a tener un par de paneles en temas de tecnología educativa, uno de ellos más centrado en el tema de emprendimiento en tecnología educativa, Rose Luckin, que viene de University College London, Michael Golden que viene de la University of Pennsylvania y Avi Warshavsky que viene de MindCET de Israel,

Los tres dirigen en sus instituciones, programas de emprendimiento de desarrollo de startups, el tema de tecnología educativa y nos van a dar una visión, también tomando en cuenta que durante la pandemia las empresas en las startups y las empresas que hacen vida educativa han crecido muchísimo, hay mucha inversión, hay mucho crecimiento, entonces va a ser un tema bastante interesante.

Vamos a tener otro panel con exministros de Educación de tres países de América Latina, estamos cerrando a ver que países van a ser, y el que va empoderando este panel es Agustín Torres, que es el Director Regional para América Latina de la Varkey Foundation. Esta fundación tiene un premio muy importante para docentes.

En el tema de tecnología educativa vamos a tener otro panel, pero visto más desde la formación de los docentes del desarrollo de la docencia universitaria usando tecnología educativa, ahí tenemos a Marisol Ramírez, que es profesora del Tecnológico de Monterrey, a Beatriz Palacio que es la Directora de Educación Digital del TEC de Monterey y a Álvaro Galvis de la Universidad de Los Andes y a Josep Duart de la Universidad Abierta de Cataluña, van a estar en este panel.

Panama24Horas. ¿Cuáles son las líneas temáticas, conversatorios y actos especiales que tienen?

José Escamilla. En estas ponencias que recibimos, trabajos que se reciben se dividen en varios temas, uno de ellos es Tendencias en Educación donde tenemos todas las ponencias que tienen que ver con la innovación en las tecnologías de aprendizaje, en el currículo, metodologías de evaluación.

Otra de las líneas temáticas es Tecnologías Aplicadas en Educación, que como imaginarás, es un tema bien relevante el tema de tecnología en educación y no requiere de mayor explicación.

El otro se llama Gestión en la Innovación Educativa, que es todos lo que los líderes, los Directores en las instituciones educativas tienen que hacer para que la innovación funcione, desde organizar trabajos, dirigirlos, traer tecnologías, mantenerlas, temas de privacidad, de ciberseguridad, de ciberbulling, etc, pues todo ese tipo de temas que tienen que hacerse ahí.

Otro tema relevante es el tema del Aprendizaje durante la Vida, tenemos una convocatoria abierta y una serie de eventos especiales organizados por la Vicerrectoría de Educación Continua del TEC de Monterrey, es un tema bien relevante porque el aprendizaje a lo largo de la vida se va convirtiendo un tema de primera relevancia.

Tenemos otro tema de Emprendimiento en Tecnología Educativa, lo hemos traído al Congreso desde el año pasado, antes lo teníamos en un evento especial de puro emprendimiento, donde había una sección de Tecnología Educativa, pero ahora lo trajimos aquí al CIIE, y tenemos temas de investigación, innovación, emprendimiento, toda la cadena de generación y transferencia de conocimiento y ahí vamos a tener ponencias, eventos especiales, presentaciones y en particular, destaco dos premios:

Uno de ellos es el Premio Latinoamericano de los Global EdTec Startups Awards

Aquí vamos a tener 10 empresas latinoamericanas que se seleccionaron de un grupo importante de “startups” que se presentaron en la convocatoria. Vamos a seleccionar durante el Congreso con un Jurado internacional, a las 2 empresas ganadoras de Latinoamérica de estos premios, luego van a Londres a competir en enero con empresas de otras regiones del mundo.

También tenemos en diciembre, el cierre, la premiación del T-PRIZE, la T habla de transformación. Es un premio que creamos en conjunto con la Universidad de Los Andes y acompañados por el Institute for the Future of Education, que busca reducir la brecha talento de América Latina.

América Latina es la región del mundo con la brecha de talento más importante y lo que estamos buscando aquí con el T-PRIZE es convocar a la comunidad, convocar a empresas, convocar a startups, a Organizaciones de la sociedad civil, para que se avoquen a este problema y nos ayuden a reducir la brecha de talento, la brecha de habilidades para para el trabajo.

Vamos a tener en los próximos días el anuncio de quienes son los finalistas de esta convocatoria. Se presentaron alrededor de 300 startups de todo el mundo, pueden ser startups de cualquier parte del mundo con la condición que su solución la apliquen en América Latina.

Estos 10 finalistas que vamos a anunciar próximamente, son los que van a recibir primero 5.000 dólares cada uno de ellos en un premio para mejorar su solución y se presentarán en diciembre en el Congreso, que harán picthing final ante un jurado y seleccionaremos a los 5 ganadores que les daremos 10.000 dólares adicionales para un total de 15.000 dólares para los ganadores y de 5.000 dólares para los finalistas.

Y luego, lo más importante es que estos ganadores, tenemos el compromiso de darles un seguimiento durante los próximos dos años, para hacerlos crecer, subirlos a nuestras redes, traerles inversionistas, contactos con gobiernos, con sistemas educativos, etc., para que crezcan.

La apuesta es que este premio que estamos haciendo cada año, este es el segundo año que hacemos el premio, es que al cabo de 5 años tendremos a 50 finalistas, 25 ganadores, y eso empezará después de dos años de seguimiento hacer huella en la región buscando reducir esta brecha debilidades para el trabajo.

Panama24Horas. Conozco que trabaja para el tecnológico de Monterrey desde 1987, además, egresado de esa importante institución como ingeniero de sistemas computacionales, ¿que ha sido para usted protagonizar ser un icono en educación en estos tiempos de pandemia?

José Escamilla. Tengo muchos años trabajando en temas de innovación educativa, en distintos niveles educativos, en los últimos años mucho más centrados en educación superior y la pandemia pues definitivamente ha sido algo terrible para el sector educativo a nivel mundial y particularmente en América Latina que es la región del mundo que ha tenido más días cerradas las escuelas.

Las escuelas han estado cerradas mucho tiempo y esto ha causado muchas brechas, está creando brechas de retención, brechas de aprendizaje, brechas de afectación psico-socio-emocional, y otro tipos de brechas que van a ser muy costosas y difíciles de cerrar y se está trabajando en ello.

¿Qué cosas positivas ha traído la pandemia?

Lo positivo que ha traído es, lo primero es darnos cuenta que cuando estamos alineados y tenemos en frente algo que tenemos que hacer y refutar, nos podemos mover rápido. Porque es relevante esto, porque los sistemas educativos normalmente no nos movemos muy rápido. Somos muy lentos para reaccionar, para cambiar. Las instituciones educativas hemos sido creadas de alguna manera para mantener el estatus y la pandemia nos ha demostrado que somos capaces de ir a mayor velocidad.

Que otra cosa nos ha demostrado la pandemia, que es posible aplicar tecnología, que los profesores pueden aprender nuevas metodologías para usar estrategias pedagógicas más activas que permitan que los estudiantes estén más motivados en la educación remota, educación a distancia, y que esas estrategias se pueden seguir usando cuando regresemos a lo presencial.

En resumen, yo diría que el aprendizaje en línea, el aprendizaje híbrido llegó para quedarse. Si antes había resistencia en algunas instituciones educativas para estas modalidades de educación, creo que ya no hay razones para mantener esa resistencia y haciendo una buena planeación, una buena formación y equipamiento, etc., debemos ofrecer estas oportunidades de flexibilidad para nuestros estudiantes.

Quiero mencionar aquí el compromiso que tenemos de regresar no a una normalidad o a una nueva normalidad como también se dice, si no de regresar a algo mejor. De aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo que hacíamos antes y lo que hemos sido capaces de hacer durante la pandemia, no decir: bueno, regresemos a lo que teníamos antes de la pandemia.

Regresemos a algo que sea mejor, que le de más cobertura y pertinencia, calidad, más acceso a nuestros públicos que servimos, que son nuestros estudiantes, que permita que ellos estén más activos en el salón de clase, buscando que tengan aprendizajes más significativos.

Donde el estudiante no sea un ente pasivo receptor de la enseñanza del profesor, si no más bien que el profesor o profesora se conciban como diseñadores de escenarios de aprendizaje, donde orquesten estos escenarios para que los alumnos estén activos en estos escenarios de aprendizaje.

Panama24Horas. Como ingeniero y con maestría y doctorado en inteligencia artificial del Instituto Politécnico de Grenoble, como ve usted la su aplicabilidad como herramienta en la innovación educativa.

José Escamilla. La inteligencia artificial, yo diría junto con la ciencia de datos, están íntimamente relacionadas, van a tener un impacto importante en la educación, o ya está teniendo un impacto importante. Yo lo dividiría por temas.

La ciencia de Datos nos va a permitir entender mejor a nuestros estudiantes, al perfil de nuestros estudiantes y sus trayectorias. Eso se llama minería de datos educativos y es como tomar una foto a grandes cantidades de datos de los estudiantes para entender mejor a nuestros públicos, nuestra trayectoria y poder hacer cambios en la manera como nos organizamos.

Cuando eso mismo lo hacemos en tiempo real, y somos capaces de usar estos datos para decir, en la semana que estamos ahora, la alumna Juanita, está en riesgo de perder la clase de matemáticas, y ese riesgo lo encontramos por el uso de los datos, y tal vez es un riesgo que no es tan evidente para el profesor porque lleve malas calificaciones, si no que el riesgo a lo mejor viene de cierto bachillerato, tuvo un 70 de calificación en el examen tal, de la materia anterior, etc., el procesamiento que se hace con temas de Ciencia de Datos le permiten al profesor, alertar de manera temprana a llamar a este estudiante en riesgo y darle una asesoría especializada y evitar que pierda la materia, el examen o el semestre, inclusive, que deserte de la educación.

En el uso de inteligencia artificial de manera más global, tenemos el aprendizaje adaptativo, es una herramienta de inteligencia artificial que permite hacer que los estudiantes vayan avanzando a su propio paso. Proporciona al docente información sobre el nivel y avance del estudiante y con esta información, el docente puede armar grupos de estudiantes y atenderlos de manera grupal, individualizada o también hacer aprendizaje por pares, vamos a dar un ejemplo:

Si un alumno que está aprendiendo de esta manera, o hay un grupo de alumnos que no entiende o ha sabido aplicar -por dar un ejemplo- la tercera Ley de los Exponentes, el profesor puede decidir tomar ese grupo y hacer algo especial con ellos, o bien, pedirle a un alumno o alumnos que ya tienen muy bien presentes estos conceptos determinados, pedirles que hagan un aprendizaje por pares y pedirle que ellos sean quienes les transfieran conocimiento.

La inteligencia artificial tiene todo el potencial para lograr que la personalización del aprendizaje se vuelva una realidad, se vuelva algo a gran escala.

De ninguna manera va a sustituir al profesor o profesora, los profesores van a seguir siendo muy importantes, pero si vamos a tener que adquirir estas habilidades para jugar este nuevo rol y usar estas herramientas de manera adecuada, que les den a los estudiantes las oportunidades de avanzar a su paso y no como ocurre con los promedios, unos van más adelantados y otros más rezagados. Esa es la promesa del aprendizaje adaptativo en la personalización.

Panama24Horas. Ingeniero Escamilla, muchisimas gracias por toda la información que nos ha brindado y sin duda, servirá de antesala para el CIIE. Desde Panama24Horas le deseamos éxito y estamos a sus gratas órdenes.

José Escamilla. Muchas gracias, agradezco mucho su tiempo y espero que la información sea de interés para su audiencia.

