La boricua Ivelissa Ríos: De las Redes Sociales a la Pasarela de NYFW con Carlos Alberto

Conoce cómo la influencer boricua, Ivelissa Ríos, conquista la pasarela de New York Fashion Week al desfilar para el diseñador Carlos Alberto, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad

(14/Feb/2024 – web) Nueva York, EE.UU.- La reconocida influencer puertorriqueña, Ivelissa Ríos, conocida en las redes como «Ivelissa Riendo y Comiendo«, hizo historia al desfilar en la apertura de New York Fashion Week (NYFW) para el diseñador Carlos Alberto.

Ríos, quien ha ganado fama por su autenticidad y honestidad en las redes sociales, dejó una marca indeleble en la pasarela al participar en el desfile de la colección «El Jardín del Palacio de Versalles» del diseñador Carlos Alberto, una presentación que formó parte de los eventos de apertura de New York Fashion Week en la pasarela de «Made in Puerto Rico.»

“Estar en esa pasarela me hizo sentir libre, fuerte y bien. Muchas veces te dices que no estás cualificada, que no tienes experiencia, pero el crecimiento viene cuando haces cosas para las que no estás cualificada ni tienes experiencia”, afirmó Ríos, destacando la importancia del coraje y la determinación en la búsqueda de los sueños.

La trayectoria de Ríos como influencer ha sido inspiradora para muchos, ya que comparte abiertamente su viaje de superación personal, incluyendo su lucha contra el alcoholismo y su transformación física al perder 60 libras. Como madre de tres hijos, Ivelissa lleva la esencia de la sazón boricua en su contenido en las redes sociales, ganándose el cariño y la admiración de una comunidad fiel.

«Ivelissa Riendo y Comiendo» se ha convertido en una plataforma de apoyo y motivación para quienes buscan inspiración y consejos sobre bienestar y superación personal. La influencer continuará dejando una huella positiva en la comunidad.