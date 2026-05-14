La publicidad exterior se posiciona como protagonista en América Latina ante el Mundial 2026

• Argentina: Marcas como Gafa, ESPN, Lenovo, Naranja X y Visa utilizan pantallas LED en ciudades y aeropuertos, vallas móviles y otros formatos urbanos.

• Chile: Adidas, Aramco, Coca-Cola y Betano desarrollan acciones en mobiliario urbano LED, buses y espacios de centros comerciales.

• Perú: Se ejecutan activaciones mediante Programmatic DOOH y circuitos digitales para firmas como DoradoBet, Rappi, BCP y Visa.

• México: Táctica implementa estructuras intervenidas y tótems de gran escala en zonas emblemáticas como Paseo de la Reforma y Perisur para marcas como Sam’s Club.

• Uruguay: Formatos backlight y contenidos dinámicos en pantallas urbanas son utilizados por McDonald’s, Pilsen, Rexona y Coca-Cola.

Evolución hacia plataformas inteligentes

La integración entre medios físicos y digitales permite que la publicidad exterior trascienda el entorno urbano, convirtiéndose en contenido para redes sociales y plataformas digitales. Según Federico Diez, el DOOH permite adaptar mensajes en tiempo real según los resultados de los partidos o situaciones específicas de cada ciudad. El análisis de Global Vía Pública concluye que la vía pública ha evolucionado de un formato estático a una plataforma inteligente y flexible, totalmente integrada al ecosistema tecnológico actual para maximizar la visibilidad y la conversación social.

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