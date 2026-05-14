La publicidad exterior se posiciona como protagonista en América Latina ante el Mundial 2026

Con una inversión publicitaria global proyectada de más de US$10.500 millones adicionales, la industria busca captar la atención de audiencias hiperconectadas en espacios urbanos.
Mundial 2026 impulsará la inversión en publicidad exterior y medios digitales en la región
• El holding Global Vía Pública destaca cómo la movilidad urbana y las nuevas tecnologías OOH potenciarán las estrategias de marca durante el evento deportivo más visto del planeta.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- Ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la industria de la publicidad exterior (OOH) se proyecta como uno de los medios protagonistas para conectar con audiencias masivas en América Latina. Global Vía Pública, holding regional especializado en medios Out Of Home, analizó cómo el crecimiento de las audiencias, la movilidad urbana y la integración tecnológica impulsan formatos como el DOOH (Digital Out Of Home) y el POOH (Programmatic Out Of Home) frente a un torneo que podría superar los 5.000 millones de espectadores globales.
El impacto económico y estratégico del torneo
El evento, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un formato extendido de 48 selecciones y 104 partidos, generará una inversión publicitaria adicional de más de US$10.500 millones a nivel global. Federico Diez, presidente de Global Vía Pública, explicó en su análisis que las marcas están redescubriendo el valor estratégico de la publicidad exterior debido a su capacidad de garantizar visibilidad 24/7 y recordación real, factores que permiten construir presencia física y relevancia urbana en un entorno digital saturado.
Despliegue de campañas en la región
Global Vía Pública acompaña actualmente a diversos anunciantes en la implementación de campañas de alto impacto vinculadas al clima mundialista en varios países:
• Argentina: Marcas como Gafa, ESPN, Lenovo, Naranja X y Visa utilizan pantallas LED en ciudades y aeropuertos, vallas móviles y otros formatos urbanos.
• Chile: Adidas, Aramco, Coca-Cola y Betano desarrollan acciones en mobiliario urbano LED, buses y espacios de centros comerciales.
• Perú: Se ejecutan activaciones mediante Programmatic DOOH y circuitos digitales para firmas como DoradoBet, Rappi, BCP y Visa.
• México: Táctica implementa estructuras intervenidas y tótems de gran escala en zonas emblemáticas como Paseo de la Reforma y Perisur para marcas como Sam’s Club.
• Uruguay: Formatos backlight y contenidos dinámicos en pantallas urbanas son utilizados por McDonald’s, Pilsen, Rexona y Coca-Cola.
Evolución hacia plataformas inteligentes
La integración entre medios físicos y digitales permite que la publicidad exterior trascienda el entorno urbano, convirtiéndose en contenido para redes sociales y plataformas digitales. Según Federico Diez, el DOOH permite adaptar mensajes en tiempo real según los resultados de los partidos o situaciones específicas de cada ciudad. El análisis de Global Vía Pública concluye que la vía pública ha evolucionado de un formato estático a una plataforma inteligente y flexible, totalmente integrada al ecosistema tecnológico actual para maximizar la visibilidad y la conversación social.
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