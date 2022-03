LG: La importancia de proteger el planeta en 3D

(15/Mar/2022 – web) Panamá.- La gigantesca cartelera digital de ultra alta definición de LG en Times Square de Nueva York muestra contenido 3D llamativo que transmite el mensaje de que la vida es mejor cuando cuidamos nuestro medio ambiente. El fascinante programa digital no solo destaca la importancia del compromiso Zero Carbon 2030 de LG, sino también el mensaje de la marca Life’s Good for All Lives que recuerda a las audiencias que el cambio climático no es solo un problema humano, sino que afecta a todos los organismos vivos en la Tierra.

Mostrado en «perspectiva forzada» en 3D, saliendo de la valla publicitaria ubicada en la esquina noreste de 45th Street y 7th Avenue, se encuentra el mensaje de LG dando la bienvenida al nuevo año para todos los seres vivos, incluidos los osos polares. Con su distintivo diseño curvo de 90 grados, la pantalla electrónica de alta resolución ofrece imágenes inolvidables que dan vida a la filosofía Life’s Good de LG, inspirando a todos los que pasan a tomar un papel más activo en la protección de la Tierra. El contenido 3D con temas ambientales continuará durante todo el año con contenido nuevo cada medio año.

Desde el compromiso Zero Carbon 2030 en 2019, LG ha estado implementando varias iniciativas en línea con su promesa de cumplir con sus compromisos en la fecha límite. Para 2030, LG está en camino de reducir las emisiones de carbono generadas en sus sitios comerciales en todo el mundo en un 50 por ciento en comparación con las cifras de 2017, al mismo tiempo que expande su uso de energía renovable.

La envidiable cartelera electrónica de LG en Times Square, una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, es única por su capacidad de llegar a 50 millones de personas cada año. Muy pocas plataformas al aire libre pueden pretender llegar a tantos pares de ojos cautivos. Y para mantener las cosas interesantes, LG está agregando contenido nuevo con más frecuencia, por lo que se alienta a cualquier persona en el área a pasar para ver todas las cosas interesantes que LG está haciendo en Times Square.

Vía Frontlineco