Lifetime estrena Peace Peace Now Now con Yalitza Aparicio y Ester Expósito

Miniserie Peace Peace Now Now visibiliza historias de resistencia femenina en Latinoamérica

• Dividida en cuatro episodios ambientados en Chile, Colombia, Guatemala y México, la producción Peace Peace Now Now destaca el rol de las mujeres que transformaron contextos de violencia en actos de memoria colectiva.

(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El canal Lifetime anunció el estreno de Peace Peace Now Now, una miniserie documental de cuatro relatos que profundizan en la vida de mujeres que enfrentaron y sobrevivieron a conflictos armados en América Latina. La producción, que se estrena el domingo 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuenta con la narración y participación de figuras de relevancia global como Yalitza Aparicio, Shirley Manson, Ester Expósito y Daniela Vega, esta última desempeñándose también como productora ejecutiva junto a Jaime Villarreal.

Historias de resistencia en el Cono Sur y el Caribe

En el episodio dedicado a Chile, la vocalista de la banda Garbage, Shirley Manson, presenta la historia de «La Cueca Sola», una expresión artística utilizada por mujeres para denunciar la desaparición de sus maridos durante la dictadura militar. Por su parte, en el capítulo de Colombia, Daniela Vega se traslada a Turbaco para documentar la creación de «La Ciudad de las Mujeres», un asentamiento fundado exclusivamente por desplazadas de la violencia guerrillera y paramilitar que lograron reconstruir sus vidas mediante la solidaridad comunitaria.

Justicia y derechos humanos en Centroamérica y México

La actriz mexicana Yalitza Aparicio acompaña en Guatemala a las denominadas «Abuelas de Sepur Zarco», mujeres indígenas sobrevivientes de una prolongada guerra civil que hoy lideran una lucha histórica por la reparación y la verdad. Finalmente, el episodio de México presenta a Ester Expósito junto a la periodista Lydia Cacho, quien relata las graves consecuencias personales, incluyendo el exilio, tras denunciar redes de pedofilia y tráfico sexual de menores vinculadas a esferas de poder en su país.

Peace Peace Now Now destaca por tener una dirección íntegramente femenina, con el trabajo de Javiera García Huidobro, Ignacia Matus, Pepa San Martín e Isabel Coixet. Según informa la producción, esta miniserie busca amplificar voces históricamente subrepresentadas y reafirmar el compromiso de la señal con contenidos que visibilicen la diversidad de la experiencia femenina. La obra completa estará disponible en plataformas VOD y, tras su paso por Lifetime, podrá ser visualizada a través del canal oficial de YouTube de History.

