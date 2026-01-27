Mark Rutte destaca la importancia de la inversión en defensa y la producción industrial en reunión con la OTAN

OTAN y la Unión Europea refuerzan cooperación estratégica para apoyar a Ucrania durante el invierno

• Mark Rutte enfatizó que el fortalecimiento de las capacidades de defensa de la Unión Europea debe ser complementario a los esfuerzos de la Alianza Atlántica.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, participó este lunes 26 de enero en un intercambio de visiones con los miembros de las Comisiones de Seguridad y Defensa (SEDE) y de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo. Durante el encuentro, se discutieron las estrategias actuales para fortalecer la seguridad colectiva y la resiliencia del continente frente a las amenazas globales.

Apoyo prioritario a Ucrania

Rutte detalló los esfuerzos continuos para suministrar apoyo militar y humanitario a Ucrania a través de iniciativas como la Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL). El Secretario General de la OTAN hizo especial énfasis en las consecuencias críticas de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, los cuales se han intensificado en medio de las duras condiciones del invierno, afectando la estabilidad de la región.

El directivo describió cómo los aliados de la OTAN están respondiendo a los desafíos mediante el incremento de la inversión, la innovación y la producción en materia de defensa. «Es justo y apropiado que Europa y Canadá asuman más responsabilidad por su propia seguridad», afirmó Rutte, al tiempo que dio la bienvenida a los esfuerzos de la Unión Europea para impulsar la industria de defensa. Subrayó que estas acciones deben ser complementarias y recordó que las capacidades de los aliados que no pertenecen a la UE son indispensables para la defensa colectiva.

Cooperación estratégica OTAN-UE

Finalmente, el Secretario General resaltó el valor de la colaboración estrecha entre ambas organizaciones en áreas como la movilidad militar y el fortalecimiento de la base industrial. Rutte concluyó su intervención instando a las partes a ser prácticas y realistas, aprovechando las fortalezas respectivas de cada institución como la única vía para garantizar la seguridad y la prosperidad futura de Europa.

Foto: NATO Secretary General Mark Rutte addresses the European Parliament´s Committee on Foreign Affairs (AFET) and Committee on Security and Defence (SEDE) in Brussels

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: