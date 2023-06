Mito vs realidad sobre la leche UHT

1 de junio Día Mundial de la Leche

(1/Jun/2023 – web) Panamá.- La leche UHT proporciona una forma segura, saludable y conveniente de acceder a los beneficios nutricionales de la leche. El proceso UHT y en envase aséptico permiten que la leche se mantenga en perfectas condiciones de consumo, manteniendo todas sus propiedades nutricionales.

Cabe destacar que la leche es una de las bebidas más nutritivas que existe: hidrata, aporta proteínas de alta calidad y minerales, ayuda a la recuperación tras el ejercicio físico. La ciencia ha demostrado que son muchas las razones por las que este alimento no debería faltar en su alimentación.

El envasado aséptico de Tetra Pak ha sido el responsable de la introducción de leche de larga duración en muchas partes del mundo. El sistema UHT (Ultra High Temperature) permite que el alimento se mantenga en sus condiciones originales, almacenado sin refrigeración.

Tetra Pak, en el Día mundial de la leche, repasa los mitos más comunes de la leche UTH o de larga duración:

MITO: NO ES TAN NUTRITIVA

Realidad: el valor nutricional es el mismo

El valor nutricional de nutrientes como el calcio y las proteínas es el mismo en la leche UHT y otras leches con tratamiento con calor más suave en comparación con los de la leche refrigerada. Aunque las temperaturas más altas pueden destruir algunos pocos nutrientes sensibles al calor, los consumidores en principio no consumen leche para obtener estas vitaminas, sino que las obtienen de otros componentes de sus dietas. Por lo tanto, la diferencia entre la leche ultra pasteurizada, como se denomina a menudo, y otro tipo de leche es prácticamente mínima, por no decir inexistente.

MITO: UTILIZA CONSERVANTES

Realidad: no requiere conservantes adicionales

La larga vida útil de la leche UHT puede generar suposiciones con respecto al uso de conservantes, pero nada está más lejos de la realidad. El proceso de tratamiento del calor elimina todos los microorganismos y, como la leche viene en un envase aséptico, no es posible que otros microorganismos puedan ingresar, una característica que garantiza una vida útil prolongada. No hay necesidad de usar conservantes cuando no existe ningún riesgo de que la leche se eche a perder.

MITO: TIENE UN SABOR DIFERENTE

Realidad: sí tiene un sabor levemente diferente

Este mito es verdad, al menos en cierta medida. Las altas temperaturas que se emplean en el proceso de tratamiento del calor le confieren a la leche un sabor levemente más cremoso y cocido. También tiene un sabor un poco más dulce, con tonos caramelizados, lo cual puede reducir la necesidad de añadir azúcar o edulcorantes artificiales. Pero cuando la leche UHT y la leche refrigerada se guardan a la misma baja temperatura, las diferencias difícilmente se notan. Y por cierto, sí, la leche UHT también se puede guardar en el refrigerador (y es lo que se debe hacer una vez abierto el envase).

MITO: EL PROCESO ES IGUAL AL ENLATADO

Realidad: el proceso UHT es muy diferente

Si hablamos de leche procesada con UHT, ¿podemos decir que se trata de otra forma de referirse al proceso de enlatado? No, son dos procesos diferentes. Durante el enlatado, todo el recipiente, lleno y listo, recibe un tratamiento con calor. En el caso de la leche UHT, estos pasos están separados; primero se realiza el tratamiento del calor y luego el envasado. ¿La diferencia? La tecnología UHT requiere un tratamiento del calor más corto, lo que da como resultado un producto de mejor calidad y una mayor conservación de los nutrientes.

MITO: NO ES APTA PARA COCINAR

Realidad: es perfecta para cocinar

En realidad, la leche UHT es perfecta para cocinar, y su sabor levemente más dulce y cremoso puede reducir la necesidad de añadir azúcar. De hecho, muchos cocineros profesionales prefieren usar leche UHT, ya que es más fácil de transportar y almacenar.

El procesamiento y envasado aséptico o UHT de Tetra Pak garantizan la calidad, seguridad y conservación de nutrientes de la leche. El envase cuenta con seis capas que permiten mantener las propiedades del producto por meses sin necesidad de conservantes, ni refrigeración. Al eliminar la necesidad de refrigeración, la leche UHT tiene muchos beneficios, como reducir el desperdicio de alimentos por deterioro y permitir que más personas puedan tener acceso a leche nutritiva y segura, incluso en lugares remotos.