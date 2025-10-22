Marruecos, Francia y Argentina triunfan en el Morocco Dance World Cup

El Morocco Dance World Cup regresa con éxito en su cuarta edición

• El certamen internacional de danza, organizado por la CIAD, reafirma su posición como una de las principales manifestaciones artísticas de África del Norte.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- La ciudad de M’diq fue la sede del cierre de la cuarta edición del Morocco Dance World Cup, un evento internacional organizado bajo la supervisión de la Confederación Internacional de Artistas de Danza (CIAD). Este encuentro artístico se llevó a cabo tras una pausa obligada de cinco años, causada por la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones en el ámbito artístico global.

Marruecos, Francia y Argentina acaparan los grandes premios

La competencia de alto nivel artístico reunió a participantes que ofrecieron actuaciones de gran calidad en diversas categorías, incluyendo danza moderna, clásica y de espectáculo. Los participantes se presentaron ante un público entusiasta compuesto por amantes de las artes escénicas, además de representantes de instituciones culturales nacionales e internacionales.

Los grandes premios del Morocco Dance World Cup fueron repartidos entre tres delegaciones. La compañía Cie Kairos de Marruecos, la Académie Méditerranéenne de Marseille de Francia y la delegación de Argentina obtuvieron los principales galardones en distintas categorías. Su éxito se debió a la creatividad y al elevado nivel técnico demostrado por los grupos participantes.

Actuaciones especiales y cierre festivo

La edición se distinguió también por las actuaciones especiales de flamenco presentadas por reconocidos maestros de la danza internacional. Entre ellos destacaron Elsa Bustos (82 años), Rodolfo Solmoirago (70 años), quien preside la CIAD, y Bibiana Pan (66 años), quien ofreció una presentación de danza oriental.

El evento culminó con una ceremonia de premiación festiva que sirvió como reflejo del espíritu de intercambio cultural y artístico entre los pueblos. Con su regreso, el Morocco Dance World Cup reafirma su posición como una de las principales manifestaciones internacionales de danza en Marruecos y el norte de África.