Movimiento B impulsa la transición económica con mensaje a la COP30

Encuentro+B Amazônia 2025: el Movimiento B presenta directrices para la COP30

• La carta del Movimiento B insta a los líderes de la COP30 a proteger la Amazonía, valorar los conocimientos ancestrales y promover un sistema económico que beneficie a las personas y al planeta.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. El Movimiento B ha lanzado un mensaje global a los líderes de a través de una carta colectiva, que establece directrices y compromisos para enfrentar la crisis climática y promover una transición hacia modelos económicos más equitativos. El documento es el resultado del Encuentro+B Amazônia 2025, celebrado en Belém, Brasil.

Un llamado a la acción colectiva

El evento, organizado por Sistema B, reunió a 750 líderes empresariales, comunitarios, gubernamentales y académicos de 19 países. El 30% de los participantes representaba a comunidades locales, incluyendo pueblos originarios y pequeños productores. La carta resultante, que representa una visión compartida de miles de personas del Movimiento B, es una contribución al Balance Ético Global, una iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, la ministra Marina Silva y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Las principales directrices de la carta son:

• Compromiso ético y global: Asegurar que la COP30 refleje la urgencia de proteger la Amazonía y el planeta.

• Transición justa: Impulsar un modelo socioeconómico inclusivo y una economía regenerativa.

• Acción colectiva: Movilizar a empresas, sociedad civil y gobiernos hacia acciones concretas.

• Valoración de los pueblos originarios: Reconocer y fortalecer su protagonismo, integrando sus conocimientos en la toma de decisiones.

Liderazgo y regeneración económica

El Movimiento B, con presencia en 102 países y más de 10.000 Empresas B Certificadas, busca redefinir el éxito empresarial al considerar el bienestar de la sociedad y el planeta junto con el logro financiero. Según las autoridades de la organización, es urgente transformar el modelo económico, y empresas, inversores y gobiernos tienen la oportunidad de alinear el lucro con la regeneración.

Panamá avanza en la industria del deporte: https://www.panama24horas.com.pa/deportes/panama-avanza-en-la-industria-del-deporte-con-nuevos-proyectos/

João Bernardo Casali, copresidente de Sistema B Internacional, afirmó que la Amazonía y América Latina han sido convocadas a liderar en un mundo en crisis, y es desde su diversidad y resiliencia que se puede impulsar a las empresas como agentes de cambio. Por su parte, Cecilia Peluso, copresidenta de la organización, anunció que los nuevos estándares para la Certificación de Empresa B, que entrarán en vigor en enero, elevarán el nivel de impacto requerido.

La carta concluye que “existen y pueden aplicarse soluciones concretas cuando hay voluntad política, involucramiento del sector privado y genuina participación de la sociedad civil”, ofreciendo la colaboración integral del Movimiento B para la COP30. El evento fue apoyado por Empresas B como Natura y Gerdau, entre otras.