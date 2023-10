No te distraigas, tu éxito empieza por la Atención

La relación entre la productividad y la atención es estrecha y muy significativa, la atención es un componente fundamental de la productividad

(22/Oct/2023 – web) España.- La atención es un proceso mental que te permite concentrarte en un estímulo, tarea o actividad específica mientras filtras o ignoras otras distracciones.

En términos simples, es la capacidad de enfocar la mente en algo específico, por lo que es esencial para su buen funcionamiento y se considera un recurso limitado en el cerebro humano.

Según los expertos en Neurociencia, es el primer paso para las Neuroventas, por eso es que todo el mundo persigue nuestra atención.

Vivimos en la era de la “Hiper informacion “ y “Sobreocupación”; nos han hecho creer que podemos prestar atención a varias cosas a la vez, sin consecuencias y eso no es cierto, ni siquiera en el caso de las mujeres (lo cual es una creencia muy popular), ….lo único que hemos conseguido creyendo que somos capaces de hacer muchas cosas a la vez es elevar nuestro nivel de estrés y provocar problemas de salud mental y física derivados de someter nuestro cuerpo a niveles insostenibles, ya que está comprobado científicamente que el estrés es el precursor de al menos 72 enfermedades y 12 tipos de cáncer.

Cada vez escucho con más frecuencia en mis sesiones de asesoría y acompañamiento individual o grupal a las personas, en su gran mayoría mujeres, decir que “van como pollo sin cabeza”, una expresión que hemos admitido como graciosa y que significa que no podemos gestionar ni nuestro tiempo, ni nuestra energía… y mucho menos la capacidad de llenar nuestras cuentas bancarias con negocios exitosos, sin “morir” en el intento.

¿Por qué estamos tan distraídas/os?

Existen múltiples razones por las cuales estamos distraídas en nuestra vida diaria y esto puede ser causado por una combinación de factores internos y externos.

1. Distracciones externas: Estímulos del entorno, como ruidos fuertes, interrupciones constantes, notificaciones de dispositivos electrónicos, alertas, el ambiente de trabajo o estudio, y otras personas.

2. Distracciones internas: La conversación que tienes contigo misma, todo el día y a toda hora, la pre-ocupación por el futuro, y los reproches del pasado que te impiden centrarte en el presente.

¿Por ser “Indistraíble” está directamente relacionado con tu abundancia y libertad financiera?

La relación entre la productividad y la atención es estrecha y muy significativa, la atención es un componente fundamental de la productividad, ya que nuestros resultados no solo dependen de los recursos físicos sino también de la interacción con otras personas que requieren nuestra atención para relacionarnos adecuadamente con ellas; esto es esencial para lograr resultados eficientes y efectivos, invirtiendo la cantidad de tiempo y energía necesaria, sin derrocharla.

La atención desempeña un papel crucial en las relaciones personales, ya que afecta la calidad de la comunicación, la empatía, la conexión emocional y la satisfacción en las interacciones con otras personas.

Esto tiene que ver con:

1. Comunicación efectiva: Cuando escuchamos activamente, con todos nuestros sentidos activados para comprender el mensaje de los demás, entendemos mejor sus pensamientos y sentimientos. Escuchar atentamente fomenta una comunicación más clara y significativa, hay menos distorsiones en la comunicación y se evitan confusiones y malos entendidos; si no es asi las palabras pueden malinterpretarse, las señales no verbales pueden pasarse por alto y las necesidades emocionales pueden no ser comprendidas, lo que puede llevar a conflictos innecesarios.

2. Desconexión emocional: Cuando una persona no presta atención a su pareja o a las personas cercanas, puede dar lugar a una desconexión emocional; con la consecuencia de hacer que los demás se sientan descuidados, incomprendidos o no valorados, lo que a su vez puede generar distanciamiento emocional y problemas en las relaciones familiares y de pareja.

¿Por qué la solución es convertirte en “indistraíble”?

Ser «indistraíble» significa tener la capacidad de mantener la atención en una tarea o actividad específica sin perder la atención fácilmente. Una persona indistraíble es capaz de enfocarse en lo que está haciendo y resistir las tentaciones o distracciones que puedan surgir a su alrededor y en su mente.

Ser indistraíble no significa necesariamente que nunca te distraigas, ya que todos nos despistamos de vez en cuando; sin embargo, tú puedes entrenar habilidades y estrategias que te permitan minimizar las distracciones y recuperar rápidamente el enfoque cuando te desvías.

Algunas estrategias que pueden ayudar a desarrollar la capacidad de ser indistraíble incluyen:

1. Establece metas claras a corto y largo plazo: Antes de comenzar una tarea, define claramente lo que deseas lograr, tener, experimentar y si es posible, dibújalo o ponlo por escrito con un tiempo asignado realista para ejecutar la tarea (si se te hace muy grande, crea microobjetivos que te lleven a la meta final).

2. Planifica tus acciones: Establece un plan o una lista de tareas, organízalas por niveles de importancia y urgencia; clasifícalas por niveles de prioridad en base a tus objetivos. Esto puede ayudar a mantener el enfoque en las tareas más importantes y no caer en la trampa de las urgentes.

3. Elimina distracciones: Póntelo fácil, identifica las distracciones en tu entorno y trata de eliminarlas o reducirlas, estableciendo hábitos poderosos: Apaga notificaciones de dispositivos electrónicos, coloca tu teléfono en modo silencio, avisa a tus compañeros para que no te interrumpan, crea bloques de tiempo para aprovechar la curva de concentración, aprende y aplica técnicas de productividad para lograr mejores resultados con menos tiempo y esfuerzo.

4. Celebra cada logro: Cuando compensas a tu mente por haber logrado un micro objetivo, generas dopamina y oxitocina que eleva tu autoestima y energía para continuar, no desaproveches el poder del “auto reconocimiento”

5. Apóyate en la tecnología: Asi como la gran cantidad de programas y aplicaciones pueden distraernos, también pueden ayudarnos a organizar mejor nuestras agendas, te comparto algunas que uso a diario: (Google Calendar), hacer el seguimiento de los hábitos (Goal Track), anotar cosas para revisarlas cuando sea oportuno (Todoist), etc. Aprende a usarlas y veras como logras que tu tiempo te rinda mucho más.

Empieza a poner en marcha estos consejos y sígueme en las redes sociales con mi nombre (Instagram, Facebook y Linkedin) donde siempre publico contenido de valor para ti.

¡No dejes que las distracciones te alejen de tus metas!

Para seguir aprendiendo de estos temas te invito a unirte a mi Programa de Enfoque productivo 100%, donde lograras trabajar menos para ganar más y liberar al menos 9 horas a la semana para hacer lo que tú quieras.

Si quieres más informacion sobre mis servicios te invito a visitar www.diamantinacenteno.com o escribir a hola@diamantinacenteno.com

Sobre Diamantina Centeno:

Diamantina Centeno Garrido, Consultora estratégica de empresarios, experta en productividad enfocada al bienestar integral (económico y emocional)

Mentor-Coach, Formadora y Speaker internacional. Premio Mujeres Líderes de América 2022.

Imagen de Theodor Moise en Pixabay