Nomofobia infantil: El riesgo oculto de la hiperconexión para la salud mental de niños y niñas

Psicóloga advierte: La nomofobia infantil genera trastornos de ansiedad y déficit atencional

• La nomofobia infantil , o miedo a estar sin el móvil, se está instalando en edades tempranas, fracturando silenciosamente la afectividad, la atención y la identidad de los menores.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un mundo cada vez más hiperconectado, ha emergido un «lado invisible» que impacta directamente en la salud mental de niños y niñas: la nomofobia infantil. Este fenómeno, definido como el miedo excesivo a estar sin el teléfono móvil, es más que una simple tendencia; es una fractura silenciosa que afecta la atención, el vínculo social y la autopercepción de los menores en etapas cada vez más tempranas. Reconocerla es fundamental para garantizar un acompañamiento integral y equilibrar la relación entre la infancia y la tecnología.

Señales Ocultas y Mecanismo de Dependencia

Existen señales claras que indican un apego no saludable de los menores a su dispositivo móvil. Entre ellas se incluyen: la intolerancia a los tiempos «inactivos» sin pantalla, la irritabilidad o el mal comportamiento cuando se les retira el celular, la desorganización de los horarios de sueño por su uso, y la constante pregunta sobre la ubicación del teléfono.

Anayeli Pérez, Psicóloga Clínica y especialista en Neuropsicología, explica que esta dependencia tiene una base neurobiológica. La estimulación visual y auditiva rápida que proporciona el celular afecta directamente el cerebro inmaduro de los niños. «Esa búsqueda de satisfacción inmediata está relacionada con la generación de dopamina, la sustancia que nos hace estar felices, y el uso de celular incrementa la producción de esta, produciendo un efecto placebo», señala Pérez. Contrariamente, la falta de celular altera comportamientos y conductas debido a la privación de esa satisfacción inmediata.

Consecuencias y el Lado Invisible de la Conexión

El sentimiento de «no tener el celular a la mano» trasciende la obvia dependencia, generando consecuencias negativas como trastornos de ansiedad, falta de concentración, desatención escolar o aislamiento social.

Efectos de la Nomofobia Infantil en la Salud Mental:

• Ansiedad constante: Aunque no se manifieste explícitamente, los menores pueden desarrollar una angustia interiorizada al no tener acceso, propiciando el FOMO (Fear Of Missing Out o Miedo a Perderse Algo).

• Déficit atencional: El estado de alerta a las notificaciones digitales provoca una división mental que impacta negativamente el tiempo de concentración y el rendimiento escolar. Un informe de la UNESCO respalda esta alerta, indicando que el uso inapropiado o excesivo de la tecnología afecta la concentración y el autocontrol.

• Aislamiento virtual y autoimagen: La socialización cara a cara se dificulta, reduciendo las oportunidades de desarrollo emocional. Además, muchos menores definen su identidad y autoestima a través del uso del móvil, experimentando vergüenza e inseguridades cuando este uso es interrumpido.

• Desarrollo de adicciones: La nomofobia puede evolucionar hacia una dependencia constante al móvil, y en edades más avanzadas, este patrón puede trasladarse a otras adicciones emocionales, afectivas o de otro tipo, según advierte la especialista Pérez.

Un dato relevante del informe de la UNESCO indica que durante la pandemia, el tiempo frente a pantallas aumentó en promedio 50 minutos diarios en niños de 3 a 8 años en países desarrollados, una realidad de la que Panamá no estuvo exenta, incrementando la nomofobia infantil. La especialista Pérez añade que la exposición sin límites lleva a los niños a comparar aspectos propios como su físico o capacidad intelectual, desconectándose de su «propio yo».

Acompañamiento Inteligente y Fomento de la Crianza Sostenible

Los dispositivos móviles no deben ser vistos como herramientas sin límites. Ante el riesgo de que los menores sean víctimas de ciberacoso o grooming, la supervisión estructurada es crucial. El «acompañamiento inteligente» que propone la experta incluye:

• Detección temprana: Anticipar las emociones y reacciones para identificar las señales anómalas que requieren ayuda.

• Educación digital: Fomentar el conocimiento y el comportamiento digital sano de acuerdo con la edad del niño o la niña.

• Interacción social: Promover rutinas fuera de la pantalla, como actividades físicas, juegos o talleres, para desarrollar vínculos personales.

• Apoyo especializado: En casos de nomofobia infantil identificados, la intervención de un psicólogo u otro especialista es indispensable para controlar o cambiar conductas.

• Formación parental: Que los adultos conozcan sobre el uso saludable de la tecnología y moderen su propio consumo (un estudio indica que el 78% de los latinoamericanos se considera dependiente de sus smartphones) para dar el ejemplo.

El abordaje integral requiere un fuerte compromiso de los adultos. El futuro de la infancia debe construirse desde un contacto más humano y cooperativo. La vigilancia del desarrollo en edades tempranas frente a la tecnología y el ataque a cualquier señal anómala es parte de una crianza con propósito en su crecimiento psicológico y social.