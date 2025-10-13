Transporte marítimo: OMI define en Londres el futuro de la descarbonización y la transición energética

América Latina ante el Marco Net Zero de la OMI: Oportunidades para el transporte marítimo

• Chile tiene el potencial de recibir ingresos por $90 , 000 millones si sus buques adoptan e-combustibles, en línea con el nuevo Marco Net Zero que busca transformar el transporte marítimo global.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago de Chile, Chile.- Los Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la cual Chile es parte, se congregarán en Londres para dos reuniones cruciales que definirán el futuro del transporte marítimo global. Del 14 al 17 de octubre se celebrará la reunión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC ES.2) para la adopción formal del Marco Net Zero, seguida por la sesión ISWG-GHG-20 del 20 al 24 de octubre.

Estas negociaciones representan una oportunidad estratégica para que los países latinoamericanos definan una implementación eficaz del Marco, con el objetivo de potenciar la transición a energías renovables y la descarbonización del transporte marítimo en la región.

El Marco Net Zero: Un Mecanismo de Precios a las Emisiones

Adoptado preliminarmente en abril de 2025, el Marco Net Zero de la OMI es un mecanismo jurídicamente vinculante que impone un precio a las emisiones del transporte marítimo internacional y obliga a los buques a reducir progresivamente su intensidad de carbono. Con una entrada en vigor prevista para 2027, el acuerdo contempla sanciones por incumplimiento y representa una transformación estructural del sector, el cual genera anualmente casi diez veces más emisiones que Chile.

Chile ha manifestado su interés en alinearse con esta estrategia. El Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, ha señalado el compromiso del país con la transición energética del sector marítimo al año 2050, en sintonía con los objetivos establecidos por la OMI.

La Oportunidad del Hidrógeno Verde para Chile

Organismos nacionales como H2Chile han analizado el nuevo marco regulatorio, destacando que el acuerdo tiene implicaciones directas para los proyectos de hidrógeno verde, un vector central de la política energética chilena. Chile cuenta con el potencial para convertirse al menos en el tercer mayor exportador mundial de e-combustibles de hidrógeno verde, siendo el transporte marítimo un importante comprador, lo que generaría empleo y crecimiento económico en el proceso.

En contraste, el sector podría verse frenado si se estanca en soluciones como los biocombustibles derivados de alimentos y piensos. Dichos biocombustibles, además de no ajustarse a la matriz productiva chilena, mejor preparada para el hidrógeno verde, conllevan riesgos ambientales y sociales, incluyendo la modificación del uso del suelo, el aumento en el uso de agroquímicos y la potencial alza de los precios de los alimentos.

Beneficios Económicos y Potencial Renovable

Estudios regionales muestran que la transición del transporte marítimo a los e-combustibles generaría enormes oportunidades económicas en América Latina, además de beneficios ambientales y sanitarios. En el caso específico de Chile, se estima que el país podría recibir una entrada financiera de $90,000 millones si sus buques optaran por e-combustibles producidos con fuentes renovables.

Dada la alta capacidad solar y eólica de Chile, que en 2024 alimentó el 34.5% de su matriz energética con fuentes renovables, el país se posiciona como un potencial productor y exportador de combustibles marinos verdes. La Agencia Internacional de Energía Renovable señala que las energías renovables se mantienen como la fuente de generación eléctrica más competitiva en términos de coste en 2024, lo que refuerza la inversión en este sector como la vía más inteligente para los países de la región.

