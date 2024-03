Oscars 2024: El rol de los influencers en la promoción y audiencia de las películas

Los Premios Oscars 2024 están a la vuelta de la esquina, destacando el creciente papel del marketing de influencers en la industria cinematográfica

(7/Mar/2024 – web) Panamá.- La anticipación crece para la próxima edición de los Premios Oscars 2024, no solo por la celebración de los logros cinematográficos, sino también por el destacado papel que desempeña el marketing de influencers en esta prestigiosa ceremonia.

Reconocida como una de las noches más importantes en la industria del cine, los Premios Oscars son el escenario ideal para destacar las películas más destacadas del año. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha observado un cambio significativo en la forma en que estas películas son promocionadas y disfrutadas, gracias al creciente impacto del marketing de influencers.

La edición pasada de los Oscars registró un aumento del 12% en la audiencia, alcanzando aproximadamente 18.8 millones de espectadores en los Estados Unidos, según cifras preliminares de Nielsen y ABC. Sin embargo, este incremento aún no alcanza los niveles de años anteriores, y la competencia con eventos como el final de temporada de la serie «The Last of Us» ha sido notable.

En Latinoamérica, la presencia de influencers en los Oscars ha ganado relevancia, destacando casos como el de Javier Ibarreche en México. Con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, Ibarreche ha utilizado su carisma y conexión con la audiencia para obtener acceso exclusivo a eventos como la alfombra roja de los Oscars, convirtiéndose en una figura clave en la promoción de películas y eventos cinematográficos.

El éxito de Ibarreche como influencer y conductor también se ha traducido en oportunidades dentro de la industria del cine, incluyendo roles de doblaje en películas de renombre como «Transformers: El despertar de las bestias» y «Spiderman: A través del Spider verso».