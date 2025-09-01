Otomo Katsuhiro revela secretos del manga en Manben junto a Urasawa Naoki

Manben: Otomo Katsuhiro y Urasawa Naoki exploran el arte detrás del manga

Se analizan borradores originales y se revisita la obra Domu.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El universo del manga japonés se viste de gala con la esperada participación de Otomo Katsuhiro en el programa documental Manben, dirigido por el reconocido mangaka Urasawa Naoki. Esta edición especial, que se transmitirá el sábado 13 de septiembre en cuatro horarios (1:10 / 7:10 / 13:10 / 19:10 UTC), ofrece una mirada profunda al proceso creativo de uno de los autores más influyentes de la historia del manga.

Otomo, célebre por obras como Akira y Domu, comparte con Urasawa los secretos detrás de su estilo visual, caracterizado por una narrativa cinematográfica, perspectivas audaces y escenas de destrucción que marcaron un antes y un después en el género. La conversación se enriquece con el análisis de borradores originales, donde se evidencia la precisión técnica y la visión artística que han convertido a Otomo en referente mundial.

Durante el episodio, Urasawa revisita Domu, una obra que, según sus propias palabras, lo impactó más profundamente que Akira. Este diálogo entre dos titanes del manga no solo celebra la trayectoria de Otomo, sino que también inspira a nuevas generaciones de artistas y lectores.

Para quienes deseen profundizar en el legado de Urasawa, el video NAOKI URASAWA NO MANBEN (ART-BOOK) ofrece una exploración visual de sus personajes, escenas icónicas y técnicas narrativas. Además, EL INCREÍBLE MONSTRUO DE NAOKI URASAWA | Monster … analiza una de sus obras más complejas, revelando el enfoque psicológico que caracteriza su estilo.

La emisión de Manben con Otomo Katsuhiro promete ser un hito cultural, una oportunidad única para descubrir cómo se construye el manga desde sus cimientos creativos. ¡Imperdible para fanáticos, artistas y curiosos del arte japonés!