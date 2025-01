Panamá se convierte en la sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025

Presidente de Panamá inaugura el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, organizado por CAF y WIP con el apoyo de PRISA, reunió a líderes globales para debatir sobre el futuro económico de la región.

(30/Ene/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- En el marco de la primera edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dio inicio a este encuentro global junto con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, y Joseph Oughourlian, presidente de Grupo PRISA.

El evento, conocido como el «Davos latinoamericano», ha sido organizado por CAF y WIP con el apoyo de PRISA, consolidando a Panamá como la sede permanente de este foro que busca fortalecer la economía de la región a través del diálogo y la cooperación internacional.

Durante su intervención, el presidente Mulino abordó el tema central del foro: «¿Cómo retomar la senda del crecimiento?», destacando la necesidad de un equilibrio entre la presencia del Estado y el impulso a la iniciativa privada. “Tenemos el enorme desafío de garantizar un Estado presente, porque no todo puede quedar a merced del mercado, pero a la vez debe ser un Estado que no estorbe, que garantice oportunidades, pero también que no sea un freno a las iniciativas privadas”, afirmó el mandatario.

Además, Mulino agradeció a CAF por su compromiso con la región y reconoció la importancia de esta plataforma como un espacio de referencia para el intercambio de ideas que impulsen el desarrollo económico y comercial de América Latina y el Caribe.

Un foro con visión de integración y desarrollo

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó la historia integracionista de la región y el papel de Panamá en este proceso. Recordó cómo, hace dos siglos, Simón Bolívar concibió a Panamá como el punto de encuentro para discutir los más altos intereses de la región. “Hoy nosotros ratificamos esa visión con nuestra presencia. El Puente de las Américas, que se observa con toda su imponencia desde este Centro de Convenciones, es la historia de un éxito del llamado colectivo”, expresó Díaz-Granados.

Asimismo, reiteró el compromiso de CAF con Panamá y el istmo centroamericano, resaltando su papel estratégico como punto de conexión no solo geográfica, sino también cultural y logística de clase mundial. “En CAF aspiramos a convertirnos en otro puente para las Américas y nos ilusiona la construcción y el avance de nuestro hub de negocios en Panamá”, enfatizó.

Un continente con recursos y oportunidades

Por su parte, Joseph Oughourlian, presidente de Grupo PRISA, abordó la capacidad de América Latina para posicionarse como un actor clave en la economía global. “¿Qué es lo que hace falta aquí? Este continente lo tiene todo. Aquí tenemos todos los recursos en todos los ámbitos”, afirmó. También subrayó la percepción de la comunidad financiera internacional sobre la región, destacando su riqueza en commodities y el gran potencial del talento humano.

Un espacio de debate con líderes globales

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025 ha logrado convocar a líderes de 15 países, incluyendo figuras de relevancia mundial. Entre los participantes destacados se encuentran:

● Santiago Peña, presidente de Paraguay

● Mateo Renzi, ex primer ministro de Italia

● Helle Thorning Schmidt, ex primera ministra de Dinamarca

● Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

● Andrés Allamand, secretario general iberoamericano

Este evento representa un hito para América Latina y el Caribe, consolidando a Panamá como el epicentro del diálogo económico y la cooperación regional. Con un enfoque en la innovación, la tecnología y la eficiencia, el foro busca ser un motor de transformación para el futuro de la región.