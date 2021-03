Por qué tenemos que cerrar la brecha digital para lograr una mayor igualdad

(15/Mar/2021 – web) Por Ken Hu -Vicepresidente de Huawei Technologies.- El COVID-19 está profundizando la inequidad tanto dentro, como fuera de las fronteras y a medida que el mundo cambia cada vez más en la misma línea, el acceso desigual a la tecnología está dejando atrás a gran parte de la población mundial.

Si queremos evitar una recuperación socioeconómica desigual y divisiones más profundas entre las personas, las industrias y las naciones, las empresas de tecnología no pueden centrarse solo en la innovación; debemos centrarnos en las personas, en la inclusión y en el empoderamiento de las personas y las comunidades, de lo contrario, la desigualdad seguirá creciendo.

Prueba de esto es la brecha que se profundizó en la educación. Cuando las escuelas cerraron, el aprendizaje se interrumpió para más de 1.6 mil millones de estudiantes en todo el mundo. Algunas comunidades se conectaron rápidamente y salvaron la brecha con la educación a distancia, pero las familias sin acceso a Internet o dispositivos digitales en el hogar se vieron muy afectadas, tanto en la economía en desarrollo como en las maduras.

En el Reino Unido, por ejemplo, las escuelas en algunas áreas han informado que hasta el 70% de los niños carecen de computadoras en casa. Al mismo tiempo, los niños con acceso compartido a dispositivos pasan menos tiempo en clases en línea: 2,6 horas al día para los alumnos de secundaria, en comparación con 3,8 horas al día para sus compañeros más favorecidos. Dado que otros hogares carecen de la banda ancha ilimitada o las velocidades necesarias para impulsar las clases en línea, la Royal Society predice que el tiempo escolar perdido podría dañar la economía del Reino Unido durante 65 años.

Se pueden ver hallazgos similares en la UE y EE. UU. En octubre de 2020, los miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) votaron abrumadoramente a favor de medidas para cerrar la brecha de habilidades digitales: la investigación mostró que el 32% de los alumnos en algunos estados miembros habían estado sin acceso a la educación durante varios meses en el 2020. En los EE. UU., el 59% de los padres con ingresos más bajos encuestados por el Centro de Investigación Pew en abril de 2020 revelaron que sus hijos probablemente enfrentarían al menos uno de los tres obstáculos digitales con la educación remota.

Como sugiere una investigación del Reino Unido, las continuas interrupciones de la educación pueden tener efectos devastadores a largo plazo tanto en los niños de hoy como en las perspectivas económicas nacionales durante las próximas décadas.

Podemos ver que la división se profundiza entre los ancianos. Muchos adultos mayores adoptaron la tecnología digital por primera vez durante la pandemia, saliendo de sus zonas de confort para comprar en Amazon o mantenerse en contacto con sus familias en zoom. Si bien este es un progreso emocionante, todavía es difícil argumentar que el grupo demográfico de mayor edad está listo para un mundo donde la vida digital es la nueva normalidad. Muchos aspectos clave de la vida digital siguen siendo inaccesibles: cosas como los pagos electrónicos, las plataformas de entrega de alimentos y la atención médica en línea, que pueden mitigar el aislamiento y aumentar el empoderamiento, permanecen fuera de su alcance.

Si las personas mayores no saben cómo obtener un código de salud ecológico en su teléfono inteligente en China, por ejemplo, no pueden usar el transporte público ni ir al hospital. En el Reino Unido, más de la mitad de las personas mayores de 75 años nunca han utilizado Internet.

Con más de 700 millones de personas de 65 años o más en el mundo, lo que representa el 9.3% de la población, la brecha generacional digital no es nueva, pero ha adquirido un nuevo nivel de gravedad el año pasado.

Puede ver que la división se profundiza en los negocios. 2020 vio una gran cantidad de nombres familiares y marcas icónicas desaparecidas. Si bien muchas, pero no todas, las grandes corporaciones tienen el poder financiero para capear la tormenta pandémica, innumerables empresas más pequeñas no lo tienen. Muchos carecen de la agilidad, la infraestructura, las finanzas o el conocimiento para cambiar rápidamente sus negocios en línea, aumentar el comercio electrónico, realizar una transición sin problemas al trabajo desde casa o automatizar procesos. Otros sectores que brindan servicios presenciales, como la industria hotelera, simplemente no están diseñados para realizar la transición a un modelo en línea.

Esto ha tenido un efecto devastador en las pymes de todo el mundo, y es probable que las repercusiones continúen a lo largo de 2021, se esperan aumentos de dos dígitos en las insolvencias a nivel mundial. En comparación con 2019, se prevé que las tasas de quiebras aumenten en un 57% en América del Norte, un 34% en Europa Central y Oriental, un 33% en América Latina, un 32% en Europa Occidental y un 31% en Asia.

Dado que 25 millones de pymes representan el 99% de todas las empresas de la UE, que generan más de la mitad del PIB de la UE y proporcionan más de dos tercios de todas las oportunidades de empleo, el impacto potencial en economías más amplias no puede tomarse a la ligera.

Ya puede ver que la brecha se profundiza en el empleo. La OCDE informa que el impacto de COVID-19 en el empleo es 10 veces mayor que lo que vimos durante la crisis financiera, lo que a su vez crea una creciente crisis social. En los sectores más afectados, entre el 40% y el 50% de los trabajadores tienen contratos a tiempo parcial o temporales o son autónomos, todos escenarios con escasa seguridad laboral y acceso a prestaciones por desempleo. Las mujeres y los trabajadores con salarios bajos son los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo, mientras que los jóvenes enfrentan un panorama laboral sombrío que podría afectarlos en los próximos años.

Además, gran parte de la fuerza laboral carece de las habilidades digitales para realizar una rápida transición del mundo del trabajo fuera de línea al mundo en línea, incluso en las naciones más avanzadas. En la UE, por ejemplo, la Comisión Europea informa que el 37% de la fuerza laboral carece de suficientes habilidades digitales, a pesar de su creciente importancia en el lugar de trabajo.

¿Un futuro en forma de K?

Las estimaciones del Banco Mundial sostienen que COVID-19 empujará a 424 millones de personas a la pobreza, revirtiendo décadas de progreso y aumentando las desigualdades socioeconómicas tanto en los países desarrollados como en desarrollo.

A diferencia de los ciclos anteriores de recesión y recuperación, es probable que esta brecha cada vez mayor resulte en una recuperación en forma de K donde diferentes grupos de personas, industrias y diferentes partes de la economía se recuperan a diferentes ritmos. La reestructuración socioeconómica que tiene lugar puede no solo ampliar la desigualdad, sino afianzarla al polarizar la riqueza tanto dentro de las fronteras como entre las naciones. Y, por supuesto, son las vidas individuales las que se ven afectadas: la pérdida del trabajo que sumerge a una familia en la pobreza, el aislamiento prolongado y la falta de apoyo para un ciudadano mayor que resulta en depresión, la falta de escolarización que afecta el futuro de un niño.

Avanzando

La complejidad y escala de lo que atraviesa el mundo significa que no hay una respuesta fácil disponible. Por eso tenemos que ponernos manos a la obra ahora. Necesitamos un enfoque sistemático que reúna a los gobiernos, las empresas y las personas más afectadas.

Desde mi perspectiva, que se basa en la tecnología, creo que hay algunos pasos que podemos tomar. En primer lugar, necesitamos conectar a los que no están conectados: la mitad del mundo todavía no tiene acceso a Internet, y eso es simplemente insostenible en un mundo cada vez más digital. En segundo lugar, debemos abordar la falta de habilidades digitales en la sociedad. La tecnología no puede empoderar a las personas si no saben cómo usarla. En tercer lugar, debemos centrarnos en las comunidades desatendidas, incluidas las mujeres, las niñas y las generaciones mayores. La creciente desigualdad y la falta de inclusión paralizarán cualquier esfuerzo por crear una economía más sostenible a medida que nos abrimos paso lentamente para salir de esta pandemia.

La tecnología tiene el potencial de aumentar la desigualdad, y lo ha hecho. Pero si planificamos bien y trabajamos juntos con enfoque, la tecnología también tiene el poder de cerrar las brechas socioeconómicas. Es imperativo que lo tratemos y lo apliquemos como una herramienta de inclusión, que beneficie y empodere a las personas y que respalde una recuperación más justa y uniforme.

Fuente: European Business Review

https://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=4747

Vía Star5