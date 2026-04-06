Análisis de Infinox: Factores globales condicionan la trayectoria de los precios del oro

(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los precios del oro registraron un ligero incremento recientemente, encontrando un soporte a corto plazo impulsado por un retroceso moderado del dólar estadounidense. Sin embargo, el activo se mantiene altamente sensible a la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, donde cualquier señal de distensión tiene el potencial de alterar el sentimiento actual del mercado financiero global.

Según el análisis de Thadeu Dos Santos, Director Regional de Infinox para LATAM, el escenario económico actual presenta desafíos mixtos para el metal precioso. Dos Santos destaca que los elevados costos del petróleo continúan alimentando las presiones inflacionistas, lo que podría motivar a los bancos centrales a mantener políticas monetarias menos flexibles, elevando el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos directos.

Impacto de la política monetaria y datos económicos

La solidez de los indicadores económicos en Estados Unidos, particularmente en lo que respecta al mercado laboral, ha reforzado las expectativas de una postura cautelosa por parte de las autoridades monetarias. Esta situación disminuye la probabilidad de recortes en las tasas de interés en el corto plazo, estableciendo un factor de presión adicional sobre la trayectoria de los precios del oro a mediano plazo.

A pesar de estos factores, el metal sigue encontrando respaldo en las estrategias de diversificación de diversas entidades financieras internacionales. Dos Santos señala que, aunque el banco central de Turquía ha realizado ajustes a la baja en sus reservas, la demanda del sector público se mantiene firme a nivel global.

Reservas internacionales y estabilidad a largo plazo

La acumulación sostenida de reservas por parte de otros bancos centrales proporciona un suelo técnico para los precios del oro a largo plazo. Este interés del sector público, sumado a los riesgos geopolíticos persistentes, actúa como un contrapeso frente al aumento de las rentabilidades de la deuda soberana global, permitiendo que el metal estabilice su valor en un contexto de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados de materias primas.

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