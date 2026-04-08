Precios del petróleo caen ante anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Un análisis de Thadeu Dos Santos de Infinox destaca que la fragilidad del suministro global y los riesgos en el estrecho de Ormuz mantienen la volatilidad en los precios del petróleo.
Thadeu Dos Santos analiza la caída en los precios del petróleo y los riesgos de oferta
• El anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán provoca una corrección a la baja en los precios del petróleo, aunque persisten desafíos logísticos.
(08/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los precios del petróleo experimentaron un descenso significativo tras la reacción de los mercados internacionales ante el anuncio de un alto el fuego condicional de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Según el análisis de Thadeu Dos Santos, Director Regional de Infinox para LATAM, esta medida ha generado expectativas de una desescalada inmediata y la posibilidad de normalizar el suministro y transporte de crudo en zonas estratégicas.
Estabilidad en el estrecho de Ormuz
El acuerdo alcanzado contempla acciones específicas para garantizar un tránsito más seguro a través del estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos más críticos para el comercio energético mundial. No obstante, el autor señala que la estabilidad del mercado sigue siendo frágil. Los precios del petróleo se mantienen sensibles a posibles incumplimientos de las negociaciones, lo que sugiere que la tendencia actual podría verse alterada por nuevos titulares geopolíticos.
Perspectivas para el suministro y logística
A pesar del respiro que ofrece el alto el fuego, Dos Santos advierte que las limitaciones físicas en las cadenas de suministro no se resolverán de forma inmediata. El restablecimiento total de los calendarios de transporte y los flujos de exportación podría demorar varias semanas. Esta recuperación gradual de la oferta actúa como un factor de resistencia que podría frenar futuras caídas abruptas en la valoración del crudo tras la corrección observada en la jornada de hoy.
Repercusiones en América Latina
En el contexto regional, el impacto de la fluctuación en los precios del petróleo presenta un escenario dual. Por un lado, los países exportadores netos de la región se benefician de ingresos fiscales robustos cuando las cotizaciones son altas. Por otro lado, el costo elevado de la energía incrementa las presiones inflacionarias y endurece las condiciones financieras generales, afectando la estabilidad económica de los países según sus respectivos marcos de política interna.
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