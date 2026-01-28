Premio Zayed a la Sostenibilidad abre convocatoria 2027 con fondo de 7.2 millones de dólares

Galardón global busca proyectos de desarrollo sostenible en seis categorías estratégicas

• El Premio Zayed a la Sostenibilidad invita a empresas, ONG y escuelas a postular soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo sostenible en sus comunidades.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- El Premio Zayed a la Sostenibilidad, afiliado a Erth Zayed Philanthropies, ha anunciado oficialmente la apertura del ciclo de candidaturas para su edición 2027. Este galardón, pionero en innovación humanitaria y desarrollo sostenible, busca reconocer a organizaciones y centros educativos que implementen soluciones transformadoras con un impacto real y medible en la sociedad.

Categorías y fondo de premiación

En su 18.º año, el premio cuenta con un fondo total de 7.2 millones de dólares, distribuidos en seis categorías fundamentales: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción Climática y Escuelas Secundarias Globales. Los ganadores de las primeras cinco categorías recibirán un millón de dólares cada uno, mientras que en la categoría de Escuelas Secundarias se otorgarán 150,000 dólares para proyectos liderados por estudiantes.

Su Excelencia el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber destacó que el galardón refleja el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con el impulso de tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, para mejorar la vida de las poblaciones más vulnerables.

Evaluación y alcance global

Desde su creación, la iniciativa ha impactado positivamente a más de 400 millones de personas al facilitar el acceso a energías limpias y atención sanitaria. Las propuestas para el ciclo 2027 deben demostrar resultados comprobados bajo tres criterios estrictos: impacto, innovación e inspiración.

Como novedad en el esquema financiero, el premio ahora destina 1.3 millones de dólares adicionales para apoyar a todos los finalistas, permitiendo que más proyectos de desarrollo sostenible logren escalar sus operaciones. El proceso de evaluación consta de tres etapas rigurosas, supervisadas por paneles de expertos internacionales independientes.

Participación y plazos

La convocatoria está abierta a pequeñas y medianas empresas, así como a organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo. Los interesados tienen hasta el 15 de junio de 2026 para formalizar su postulación. Los ganadores finales serán anunciados durante la Ceremonia de Premiación del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027.

