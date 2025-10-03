Soluciones innovadoras: 33 finalistas del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2026 son seleccionados

Conozca a los finalistas del Premio Zayed a la Sostenibilidad de EAU para 2026

• Un jurado distinguido ha seleccionado a 33 finalistas de entre 7.761 postulaciones para la edición 2026 del Premio Zayed a la Sostenibilidad , el cual reconoce soluciones que promueven el desarrollo sostenible y el humanitarismo.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, EAU.- El Premio Zayed a la Sostenibilidad, el prestigioso galardón de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dedicado a reconocer soluciones innovadoras ante los desafíos globales, ha anunciado oficialmente a sus finalistas para la edición 2026. Tras un riguroso proceso de evaluación a cargo de su distinguido Jurado, 33 organizaciones e instituciones han sido seleccionadas, destacando por su impulso a la sostenibilidad y el humanitarismo.

Los ganadores serán revelados durante la Ceremonia de Premiación del Zayed Sustainability Prize el 13 de enero de 2026, evento que se llevará a cabo en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi. El Jurado evaluó un total de 7.761 postulaciones de 173 países, lo que representa un aumento del 30% respecto al año anterior, abarcando seis categorías: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción por el Clima y Escuelas Secundarias Globales.

Potencial transformador y legado de jeque Zayed

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y director general del Premio Zayed a la Sostenibilidad, resaltó el potencial de los proyectos seleccionados. El Dr. Al Jaber enfatizó que los finalistas «muestran que la sostenibilidad y la prosperidad ya no son metas separadas», sino que aprovechan la tecnología, las finanzas y el liderazgo comunitario para ofrecer soluciones accesibles y escalables.

El Ministro destacó que las innovaciones seleccionadas, que van desde diagnósticos médicos con inteligencia artificial hasta la restauración basada en la naturaleza, reflejan el legado del jeque Zayed, cuya visión de desarrollo sostenible y humanitarismo sigue siendo una fuente de inspiración para los EAU.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, presidente del jurado, comentó que las soluciones de los finalistas reflejan una «verdad»: la sostenibilidad es una realidad vivida por innovadores, jóvenes y comunidades globales. Según el presidente del jurado, el galardón sigue siendo un «faro de esperanza» que demuestra cómo las ideas audaces pueden transformar vidas y contribuir a la restauración del planeta.

Impacto Global de los Ganadores Históricos

Hasta la fecha, los 128 ganadores previos del Premio han logrado un impacto significativo a nivel mundial, facilitando el acceso a servicios esenciales a millones de personas. Más de 11.4 millones de personas han conseguido acceder a agua potable segura, 54.1 millones de hogares a energía confiable, 17 millones a alimentos nutritivos y más de 1.2 millones a atención médica asequible.

H3 Categorías y Finalistas Destacados de 2026

Los finalistas de este año lideran soluciones inclusivas y adaptadas a nivel local para abordar desafíos urgentes a nivel global.

Categoría Energía

En esta área, las soluciones promueven enfoques escalables para la energía sostenible. Entre los finalistas se encuentra Poder y Luz Maya, una ONG guatemalteca que proporciona sistemas de energía solar y herramientas de aprendizaje digital a escuelas indígenas, beneficiando a más de 49.000 personas. Otros finalistas incluyen BASE Foundation (Suiza) y GRST (China – Hong Kong).

Categoría Salud

Los proyectos seleccionados se centran en expandir el acceso a servicios médicos esenciales. Se incluyen innovaciones como la refrigeración médica solar de Drop Access (Kenia), que asegura el transporte y almacenamiento de vacunas, o la solución de Healthy Learners (Zambia), que transforma escuelas en centros de salud de primera línea.

Categoría Alimentos

Los finalistas en Alimentos están impulsando la agricultura sostenible y la nutrición con modelos como la tecnología de microtubérculos de E Green Global (Corea del Sur) para producir papas semilla libres de enfermedades, y los sistemas de acuaponía de INMED South África.

Categoría Agua

Esta categoría destaca soluciones que fortalecen la infraestructura hídrica y promueven la gestión inteligente del agua. Sobresalen los cajeros de agua inteligentes con energía solar de IRIBA Water Group (Ruanda) y las soluciones IoT con inteligencia artificial de Stattus4 (Brasil) para detectar fugas.

Categoría Acción por el Clima

Líderes en resiliencia climática e innovación circular, los finalistas de esta categoría incluyen a Build Up Nepal con sus eco-ladrillos resistentes a terremotos, y CLIC RECYCLE (España) que convierte desechos de cabello humano en mantillo biodegradable.

Categoría Escuelas Secundarias Globales

En esta categoría, los finalistas, divididos en seis regiones, presentaron soluciones de sostenibilidad basadas en proyectos liderados por estudiantes. Los ganadores de las categorías principales recibirán un millón de dólares estadounidenses, mientras que cada una de las seis Escuelas Secundarias Globales ganadoras recibirá hasta USD$150.000.