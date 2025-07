Programa SUCCESS busca transformar la educación en América Latina con enfoque empresarial

Europa, Panamá y Colombia presentan iniciativa SUCCESS para vincular academia e industria en Latinoamérica

SUCCESS propone una educación centrada en las necesidades sociales y empresariales mediante modelos sostenibles y colaborativos.

(25/Jul/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Universidades de Europa, Panamá y Colombia anunciaron el lanzamiento oficial del proyecto SUCCESS (Society and Business Centric Education through Sustainable and Smart Co-production), una iniciativa pionera que busca reducir la brecha histórica entre el ámbito académico y el sector empresarial en América Latina.

Impulsado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, SUCCESS propone un modelo educativo centrado en el desarrollo sostenible y la cooperación estratégica entre instituciones de educación superior y actores de la industria. Su objetivo es transformar la manera en que se forman los futuros profesionales, alineando la educación con las demandas reales del mercado laboral y los desafíos sociales contemporáneos.

Este consorcio internacional trabajará para fomentar la co-producción de conocimiento y soluciones, generar sinergias en innovación aplicada y formar redes de colaboración que potencien la empleabilidad, el emprendimiento y la competitividad regional.

SUCCESS representa un nuevo capítulo en la educación latinoamericana, donde la academia y el sector productivo comparten protagonismo en la construcción de un desarrollo económico más inteligente e inclusivo.