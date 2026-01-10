Estados Unidos reforma la pirámide alimentaria hacia una nutrición natural

Adriana Martín destaca cambios en la pirámide alimentaria de Estados Unidos

• Las nuevas guías nutricionales de Estados Unidos promueven el consumo de alimentos naturales y duplican la recomendación diaria de proteínas.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos anunció la reforma oficial de su pirámide alimentaria mediante la publicación de una nueva guía nutricional. Esta actualización se alinea con las recomendaciones de la nutricionista Adriana Martín, quien ha enfatizado la importancia de retornar a hábitos de alimentación basados en productos naturales y menos procesados.

La transición hacia la dieta del Creador

La experta Adriana Martín, reconocida por su labor en medios de comunicación, señaló que la nueva estructura responde a la necesidad de implementar lo que denomina la dieta del Creador. Según Martín, este enfoque se basa en el consumo de alimentos provenientes de la caza, la pesca y la recolección. La especialista subrayó que cualquier producto que no sea natural y resulte de un procesamiento humano debe ser ingerido con precaución, destacando que la nutrición debe enfocarse en lo milenario y esencial.

Prioridad en proteínas y lácteos enteros

La nueva pirámide alimentaria invierte el orden de las recomendaciones anteriores. En la sección superior se sitúan ahora la carne, el queso y los lácteos, seguidos por una base sólida de frutas y verduras. Este cambio implica un incremento en la porción diaria de proteínas y fomenta el consumo de productos lácteos en su versión entera, alejándose de las versiones bajas en grasa que se sugerían previamente.

En cuanto a las alternativas para dietas vegetarianas o veganas, Martín explicó en una intervención televisiva que es fundamental consumir una amplia variedad de legumbres y granos de distintos colores. Esta diversidad es necesaria para asegurar la obtención de los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere.

Restricciones y la regla 80-20

La guía reformada establece una alerta clara contra los alimentos ultraprocesados. Se recomienda evitar el consumo de azúcares, refrescos y productos empaquetados como galletas y papas fritas. La visión de la nutricionista Adriana Martín sugiere la aplicación de la regla 80-20, la cual consiste en mantener un 80% de la dieta basada en alimentos naturales y reservar solo un 20% para productos procesados. Con este cambio, el sistema nutricional estadounidense busca reducir la dependencia de los productos empaquetados y promover un estilo de vida más saludable.

