Samsung celebra el Día Mundial de la Fotografía con ViewFinity, el monitor ideal para creadores

ViewFinity de Samsung: el monitor que transforma la edición fotográfica en una experiencia profesional

Samsung redefine la edición profesional con ViewFinity, el monitor que convierte cada imagen en una experiencia inmersiva.

ViewFinity ofrece resolución 5K, calibración de color y tecnología ocular avanzada, ideal para fotógrafos y diseñadores.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el Día Mundial de la Fotografía, Samsung destaca el papel esencial del monitor en el proceso creativo, posicionando su línea ViewFinity como el aliado definitivo para fotógrafos, diseñadores y creadores visuales. Más allá del momento del disparo, la edición y visualización de imágenes exige precisión, comodidad y fidelidad de color, cualidades que definen a los monitores ViewFinity.

La serie ViewFinity, especialmente el modelo S9, ofrece resolución 5K (5120 x 2880 píxeles), calibración de color profesional, soporte para contenido HDR y múltiples opciones de conectividad como USB-C, Thunderbolt 4 y DisplayPort. Su diseño minimalista con biseles delgados, soporte ajustable y altavoces integrados proporciona una experiencia multimedia completa y ergonómica.

Con tamaños que alcanzan las 37 pulgadas en formato 16:9, ViewFinity permite trabajar con amplitud, facilitando la edición simultánea de imágenes, bibliotecas y herramientas sin comprometer la comodidad. Además, incorpora tecnología Intelligent Eye Care certificada por TÜV Rheinland, que ajusta la temperatura de color y reduce la luz azul, protegiendo la vista durante largas sesiones de trabajo.

“Capturar el mundo es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es verlo tal cual lo imaginaste”, destaca Samsung en esta fecha conmemorativa. ViewFinity no solo mejora la edición fotográfica, sino que también se convierte en una herramienta clave para ilustradores, videógrafos y diseñadores gráficos que buscan calidad visual sin concesiones.

En un entorno donde la creatividad exige precisión y fluidez, ViewFinity redefine el estándar de los monitores profesionales, convirtiéndose en el último eslabón que da vida a cada imagen.