Syngenta invierte 130 millones de dólares en nuevo centro de innovación agrícola BioSTaR

Syngenta revoluciona la agricultura sostenible con su nuevo centro de investigación global

• Con una inversión millonaria, Syngenta busca fortalecer la seguridad alimentaria y la sostenibilidad mediante la integración de biociencia moderna y tecnologías digitales.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Basilea, Suiza.- Syngenta, referente en el sector tecnológico, anunció hoy una inversión de 130 millones de dólares para la construcción del Centro de Investigación y Tecnología de Ciencias Biológicas (BioSTaR). Este nuevo complejo, orientado a la innovación agrícola de Syngenta, se ubicará en Jealott’s Hill, Reino Unido, y estará dedicado a desarrollar soluciones sostenibles de última generación mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y análisis molecular avanzado.

Liderazgo en biociencia y tecnología digital

El centro BioSTaR, que se prevé esté plenamente operativo en 2028, albergará a unos 300 científicos enfocados en decodificar la complejidad biológica de las plagas y patógenos. La infraestructura permitirá diseñar nuevas clases de herramientas para la protección de cultivos que respondan a señales ambientales, como la calidad del suelo y la temperatura, asegurando una agricultura más resiliente ante el cambio climático. Según Camilla Corsi, directora global de I+D en Protección de Cultivos de Syngenta, esta inversión busca ampliar los límites de la ciencia para crear un futuro más productivo.

La biociencia moderna en BioSTaR se situará en la intersección de las disciplinas biológicas, químicas y digitales. El uso de la IA permitirá a los investigadores rastrear la descomposición de compuestos en el suelo y optimizar procesos de fabricación biológica a gran escala, poniendo la tecnología avanzada al alcance de agricultores en todo el mundo de manera rentable y segura.

Compromiso global con la investigación y desarrollo

La inversión ha sido recibida con entusiasmo por autoridades británicas, quienes destacan el papel del Reino Unido como un próspero referente tecnológico. Mike Hollands, presidente de Syngenta UK, señaló que Jealott’s Hill ha sido pionero en descubrimientos que impulsan la agricultura mundial durante casi un siglo, y que BioSTaR marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la institución.

Actualmente, Syngenta invierte anualmente más de 800 millones de dólares en investigación y desarrollo de protección de cultivos a nivel global. Esta nueva instalación en suelo británico forma parte de una estrategia a largo plazo que incluye centros de investigación en Suiza, Estados Unidos y China, consolidando una red global capaz de generar tecnologías patentadas que transforman la productividad y sostenibilidad del campo.

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