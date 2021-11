Tras la cámara de Next-Image: Para Antonio Pastrana, las aventuras se viven en carne propia

Antonio Pastrana / Te observo sin que me veas

(12/Nov/2021 – web) Panamá.- Antonio Pastrana es un apasionado de la fotografía y de la aventura, pero aún más, de México y su enorme biodiversidad. Su pasión lo ha llevado a recorrer cada rincón de este maravillo país y ha sido testigo de innumerables momentos épicos, pero quizá ninguno tan impactante como el que vivió en un viaje a la Reserva de la Biósfera “El Triunfo”, en el estado de Chiapas.

Él y sus amigos se encontraban explorando este lugar en busca de la fotografía perfecta, esa postal que les robara el aliento y los dejara sin palabras. Todos, excepto Antonio, llevaban una gran cantidad de equipo profesional de fotografía para poder capturar ese momento único, entre cámaras, lentes y más cosas, los intrépidos fotógrafos cargaban en sus espaldas varios kilos adicionales que, sumados al calor y la humedad del lugar hacían la faena todavía más complicada.

Antonio solo llevaba algunos gramos de equipo fotográfico con él, incluyendo su tripié y su smartphone HUAWEI P10, eso fue todo el equipo que necesitó para capturar una de sus fotos más emblemáticas en un momento irrepetible.

Según relata, mientras iban caminando, uno de sus amigos le gritó “¡cuidado, arriba!” y es que Antonio había pasado justo debajo de un helecho en el que se encontraba una boa tomando el sol sobre las ramas. Al darse cuenta, Antonio rápidamente llevó la mano a su bolsillo, tomó el teléfono y antes de que la gigantesca serpiente se pudiera echar hacia atrás para adoptar una pose de defensa, tomó una fotografía que le mereció múltiples reconocimientos.

Para el momento en que el resto de sus compañeros lograron sacar sus cámaras y lentes ya era demasiado tarde, la boa se había enroscado y no había forma de obtener una buena foto. Sobre este momento tan fortuito, Antonio comento: “fue algo tan rápido que te hace pensar, traer un dispositivo con esta calidad te permite tomar una fotografía en segundos”.

Antonio Pastrana descubrió su amor por la fotografía a muy corta edad. Según relata, desde los 7 años, Antonio solía acompañar a su padre a realizar actividades a distintas zonas de los estados de Sonora, Tamaulipas, Baja California y otros más. Como todo niño, esperar a que su papá terminara sus actividades le resultaba extremadamente aburrido, pero no tenía otra opción, hasta el día que tomó la cámara fotográfica de su padre y pudo observar que tenía un exposímetro con una aguja.

Y así, jugando, se dio cuenta que, si apuntaba hacia el cielo, la aguja se movía la derecha y si se iba a la sombra, se movía hacia la izquierda. Este inocente juego para matar el tiempo lo llevó a darse cuenta de un detalle muy importante: si la ajuga estaba centrada, quería decir que estaba bien y que podría tomar una buena fotografía, aunque con la advertencia de su padre, pues en aquel entonces, un rollo solo podía tomar 36 fotos que tenías que hacer valer.

Fue con esa cámara que Antonio comenzó a tomar sus fotos y a conocer la naturaleza. De la mano de su padre recorrió desiertos, selvas y zonas costeras de México que, eventualmente, lo llevaron a enamorarse profundamente de este país y de la fotografía.

Decide el tipo de fotografía que a ti te gusta

Para Antonio, la primera gran decisión que debes tomar al querer iniciarte en el mundo de la fotografía es saber con certeza qué tipo de foto te gusta. Ya sea que te sientas atraído por la moda, tal vez por la fotografía de producto o como él, que te inclines por la fotografía de naturaleza, la cual se ha vuelto tan popular.

Si has optado por la última opción debes saber que existen seis campos que debes conocer. El primero es el subacuático, donde requieres de cierta preparación, de una cámara con ciertas características, así como equipo especializado. La fotografía macro, el mundo de lo realmente pequeño que no se ve a simple vista y que también requiere de equipo especializado. Para la fotografía de paisaje necesitas un lente gran angular, un tripié y mucha paciencia, pues necesitas esperar el momento propicio para poder obtener las mejores fotos.

La fotografía de fauna también tiene distintas especialidades, por ejemplo: mamíferos, reptiles, aves, etc. Para este tipo de foto debes saber con exactitud qué es lo que buscas para comenzar a hacer tus preparativos y, finalmente, está la fotografía nocturna que es en sí misma un mundo aparte que, además de requerir equipo especializado y paciencia, también necesitas de mucha investigación para conocer el momento y el lugar precisos en el que debas estar, así como la suerte de tener un cielo despejado.

Si al igual que Antonio te atrae la naturaleza o al final decides escoger algún otro tipo de fotografía, su recomendación es la misma, decide desde un principio a cuál te vas a dedicar, lee, investiga, conoce sobre los grandes fotógrafos mundiales (de la especialidad que has elegido) y busca inspirarte en ellos y, con base en tus posibilidades, visita los lugares que puedas, haz tus tomas, pero siempre con un propósito. No solo se trata de ir a caminar y esperar que la fotografía llegue a ti. Si quieres fotografiar ballenas, debes estudiar, aprender todo sobre el lugar, sobre sus hábitos, realizar un recorrido previo y entonces, luchar por crear esa fotografía que tienes en mente pues, a diferencia de la serpiente que Antonio se encontró en la Reserva de la Biósfera “El Triunfo”, normalmente, tú tienes que hacer que la fotografía suceda.

Antonio ha estado en el top 50 de las mejores fotografías de los premios HUAWEI NEXT-IMAGE y ha sido una experiencia que ha disfrutado muchísimo. Aunque se ha presentado la oportunidad de salir a hacer fotografía en otros rincones del mundo, él siempre ha optado por hacerlo en México para presumir su belleza y enseñarle al mundo las maravillas que encierra dentro de sus fronteras.

Los detalles más básicos te pueden ayudar a tomar increíbles fotos

Si quieres comenzar a tomar fotografías con tu smartphone necesitas tener en cuenta algunos detalles que, por más insignificantes que parezcan, harán toda la diferencia en tu trabajo. Para Antonio Pastrana hay dos cosas que soy muy importantes: la estabilización y una toallita. Aunque no lo creas, las toallitas húmedas para limpiar lentes, también conocidas como “Wipe” son esenciales para un fotógrafo. “Conozco muchísimas personas que me han comentado que sus fotos salen borrosas, que me han dicho que tiene un HUAWEI P30 y no salen bien. Yo les he dicho que no hay nada malo con su teléfono. Enfrente de mi han tomado fotos y, en efecto se ven borrosas, pero al revisar porqué me doy cuenta de que, en la parte de atrás, donde está la lente, hay mucha suciedad que no limpian, así que, no es que el dispositivo tome malas fotos, es que no tienen el cuidado de limpiarlo correctamente”, platica Antonio al compartir sus consejos.

El otro detalle que también resulta muy importante y no muchas personas conocen ocurre justo cuando están a punto de tomar su foto. La mayoría de las personas toman tu smartphone, abren la aplicación de la cámara, apuntan hacia el objeto, paisaje o personas que quieren retratar y no saben que pueden enfocar la imagen si presionan la pantalla. Es muy importante asegurarse de que el enfoque está donde tu quieras, ya sean las personas frente a ti o la montaña que está en el fondo, tu debes decidir exactamente a dónde quieres que el equipo se enfoque.

Así como es importante enfocar, también lo es disparar, lo cual ocurre al presionar el enorme botón rojo en la pantalla. Al hacer este movimiento invariablemente se mueve todo el teléfono porque tu mismo lo estás empujando con tu dedo. El disparo debe ser lo más suave posible, apenas rozando la pantalla, pero puedes hacer uso de tecnologías adicionales como las que incorporan los smartphones de Huawei donde la foto se toma de manera automática al escuchar la palabra “cheese”. Lo que Antonio hace normalmente es conectar sus audífonos con micrófono integrado y se los pega a la boca para tomar fotos mordiendo (ligeramente) el botón de “volumen +”, así no tiene que tocar la pantalla y no pierde el enfoque que está buscando para sus fotografías.

Al tomar fotos debes hacerlo “con cariño” como dice Antonio, solo que debes tener en cuenta una cosa para que no te pase lo mismo que a él; ese cuidado por no tocar la pantalla también debe reflejarse en tus audífonos para que no termines por trozar el cable de los audífonos si es que decides seguir sus pasos.

