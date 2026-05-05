Evolución del núcleo familiar en México: El auge de la tutela responsable en animales de compañía

El crecimiento de la industria de mascotas, impulsado por una mayor conciencia sobre la tutela responsable, fomenta la creación de servicios especializados que incluyen desde tanatología hasta festivales masivos.
Dog y Cat Moms impulsan la tutela responsable y servicios especializados para mascotas
• Las nuevas generaciones redefinen el concepto de familia en México, priorizando la tutela responsable y el bienestar integral de perros y gatos como miembros del hogar.
(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Las nuevas generaciones están liderando una transformación en la estructura familiar, donde la tutela responsable de animales de compañía se ha convertido en el eje central del hogar. Esta evolución, protagonizada por las denominadas Dog Moms y Cat Moms, trasciende las tendencias digitales para consolidarse como un compromiso consciente con el bienestar físico, la estabilidad y el respeto por cada especie.
Este cambio de paradigma ha dado origen a dinámicas y servicios profesionales que anteriormente no existían en el mercado, adaptándose a las necesidades de una generación que considera a sus mascotas como miembros fundamentales de su núcleo.
Servicios especializados y acompañamiento emocional
Uno de los pilares de esta evolución es la dignificación del duelo. Iniciativas como Bye Bye Friend ofrecen santuarios de despedida diseñados por tanatólogos para cerrar el vínculo afectivo de manera digna. Este concepto incluye planes de previsión a futuro, transformando el proceso de pérdida en un acompañamiento significativo para las familias.
La especialización profesional también ha alcanzado la salud mental y el comportamiento animal. Ana Paola Febles, psicóloga y tanatóloga especialista, destaca en tercera persona que el acompañamiento profesional permite a los tutores procesar el duelo de forma profunda, reconociendo a los animales como maestros que enseñan sobre los vínculos personales.
Impacto económico y construcción de comunidad
La industria de mascotas en México experimenta un crecimiento anual cercano al 8%, impulsada por la demanda de experiencias innovadoras. Entre las tendencias actuales destacan:
• Festivales de comunidad: Eventos como el Pet Fest, a realizarse el 23 y 24 de mayo en Campo Marte, sirven como puntos de encuentro para intercambiar visiones sobre la convivencia animal.
• Inversión en bienestar: Patricio Borrego, director operativo de Bye Bye Friend, señala que el gasto promedio mensual por mascota se sitúa actualmente en 3,500 MXN.
Según destaca Patricio Borrego, este contexto refleja un compromiso que inicia desde la integración del animal a la familia hasta su partida final. La creación de espacios y profesiones dedicadas exclusivamente al cuidado animal confirma que la tutela responsable ha pasado de ser un fenómeno viral a una evolución social permanente que redefine la relación entre seres humanos y animales de compañía.
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