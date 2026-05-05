Evolución del núcleo familiar en México: El auge de la tutela responsable en animales de compañía

• Festivales de comunidad: Eventos como el Pet Fest, a realizarse el 23 y 24 de mayo en Campo Marte, sirven como puntos de encuentro para intercambiar visiones sobre la convivencia animal.

• Inversión en bienestar: Patricio Borrego, director operativo de Bye Bye Friend, señala que el gasto promedio mensual por mascota se sitúa actualmente en 3,500 MXN.

Según destaca Patricio Borrego, este contexto refleja un compromiso que inicia desde la integración del animal a la familia hasta su partida final. La creación de espacios y profesiones dedicadas exclusivamente al cuidado animal confirma que la tutela responsable ha pasado de ser un fenómeno viral a una evolución social permanente que redefine la relación entre seres humanos y animales de compañía.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: