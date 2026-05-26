Abren último mes para presentar postulaciones al Premio Zayed a la Sostenibilidad

La organización internacional inició la última fase de recepción para que pequeñas empresas, centros educativos y entidades sin fines de lucro expongan sus proyectos antes del cierre de la convocatoria.
El Premio Zayed a la Sostenibilidad incrementa su fondo a más de siete millones de dólares
• Con un fondo económico renovado, la iniciativa busca reconocer las propuestas transformadoras en áreas críticas de desarrollo y brindar apoyo financiero a los finalistas de cada categoría.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A un mes para la conclusión del período de recepción del Premio Zayed a la Sostenibilidad, la organización del galardón emitió una convocatoria dirigida a las pequeñas y medianas empresas (pymes), organizaciones sin fines de lucro y centros de educación secundaria. El objetivo es incentivar la presentación de soluciones sostenibles que posean un impacto significativo para transformar las condiciones de vida de la población civil y consolidar agentes de cambio. Las personas interesadas tienen la oportunidad de gestionar sus inscripciones formales hasta el próximo 22 de junio, admitiéndose las postulaciones redactadas en idioma español.
Distribución de los fondos y categorías de participación
Para el ciclo correspondiente al año 2027, la administración del galardón incrementó el fondo global a un monto de US$7,2 millones. El programa otorgará una asignación económica de US$1 millón a cada entidad que resulte ganadora en las divisiones de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima. Paralelamente, en la división de Escuelas Secundarias Globales se seleccionarán seis instituciones ganadoras, las cuales recibirán un aporte de hasta US$150.000 cada una con la finalidad de iniciar o expandir la ejecución de sus propuestas educativas.
El sistema de incentivos contempla de igual forma una estructura de financiamiento para los participantes que califiquen a la fase final del proceso de evaluación. En este sentido, las agrupaciones que alcancen dicha condición obtendrán una partida de US$100.000, mientras que los finalistas del rubro de instituciones de educación secundaria obtendrán una transferencia de US$25.000. Los organizadores explicaron que esta entrega busca validar las capacidades de las corporaciones que superan los filtros iniciales, estimulando la aceleración de trabajos y la ampliación de coberturas geográficas de las tecnologías desarrolladas. Asimismo, las entidades distinguidas recibirán exposición internacional al integrarse a la red global de expertos e instituciones aliadas a la organización.
Metodología de evaluación y criterios de elegibilidad
Los postulantes deben acreditar una solución sostenible que refleje métricas en tres aspectos rectores: impacto, innovación e inspiración. Con respecto a los requerimientos normativos, las pymes y organizaciones no gubernamentales deben certificar que las innovaciones propuestas se encuentran operando activamente. Por el contrario, a las entidades de educación secundaria se les faculta para presentar iniciativas ya implementadas o proyectos conceptuales estructurados por el cuerpo de estudiantes, siempre que estén alineados con uno o más de los sectores de sostenibilidad determinados.
La fiscalización de las solicitudes comprende un procedimiento técnico dividido en tres etapas sucesivas. La fase inicial se concentra en constatar que las documentaciones cumplan estrictamente con las reglas generales de evaluación para validar su elegibilidad. Posteriormente, un Comité de Selección estructurado por paneles de especialistas internacionales independientes examina los expedientes de cada rama. Al cierre del ciclo, las nominaciones que superan estos filtros son evaluadas por el Jurado del Premio, cuerpo encargado de emitir una decisión unánime para designar a los ganadores y finalistas en los seis renglones de competencia. Los resultados definitivos de este proceso serán difundidos el 12 de enero de 2027.
Antecedentes y trayectoria en América Latina
Los registros históricos del galardón reflejan la participación y el reconocimiento de diversos proyectos procedentes de la región de América Latina y el Caribe que han promovido soluciones viables ante desafíos mundiales. Entre los casos reportados por la organización destacan:
El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07 (México, 2025). La institución recibió la distinción tras ejecutar un proyecto enfocado en cultivar 2.000 propágulos de mangle rojo a lo largo de dos años, utilizando sistemas de recirculación acuícola en laboratorios escolares. Las plantas obtenidas se destinan a la reforestación de la Laguna de Mandinga para colaborar en la captura de carbono, combinando las labores con tareas de erradicación del pez león para salvaguardar los ecosistemas de arrecifes en Veracruz.
Mamotest (Argentina, 2022). Esta pyme tecnológica de salud estructuró la primera red de telemamografía en el territorio latinoamericano, ofreciendo diagnósticos médicos accesibles a más de 750.000 pacientes. Posterior a la obtención del incentivo económico, expandió sus unidades de operación a Costa Rica, México, Brasil y España, proyectando la realización de miles de exámenes preventivos para la población femenina.
El Instituto Iberia de la República Dominicana (2022). El centro educativo diseñó un sistema para transformar el aceite vegetal de cocina usado en combustible biodiésel, utilizándolo de manera directa para el abastecimiento de energía del generador de la infraestructura escolar. El programa fomenta las capacidades de emprendimiento y el trabajo organizado de los alumnos.
El Colegio Maia de Guatemala (2019). Esta entidad dirigida por mujeres indígenas de la localidad de Sololá fue galardonada en el área de escuelas secundarias debido a la implementación de una iniciativa de reforestación de áreas urbanas y la puesta en marcha de un huerto orgánico libre del uso de agroquímicos sintéticos, promoviendo el acceso a la educación.
Durante la convocatoria precedente, la entidad reportó la recepción de 7.761 propuestas originarias de 173 países. A lo largo de una trayectoria que abarca casi dos décadas de operación continua, el programa ha generado beneficios directos en las condiciones de vida de más de 400 millones de ciudadanos a nivel internacional, dando continuidad a las directrices y al legado del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
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Puede visitar el sitio web oficial: www.zayedsustainabilityprize.com
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