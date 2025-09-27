Un Posgrado optimiza el perfil laboral y la competitividad profesional, según experto

Ernesto Sánchez Proal destaca las ventajas competitivas de estudiar un Posgrado

• Durante la bienvenida a los programas de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, un experto instó a los profesionales a utilizar su preparación para potenciar su carrera y servir a su comunidad.

(27/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Una educación continua y especializada se ha consolidado como un factor determinante para elevar la competitividad en la trayectoria de cualquier profesional. Con esta premisa, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) dio la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes que inician su formación en los distintos programas de Posgrado que ofrece la institución.

En el acto de bienvenida, los estudiantes contaron con la participación especial del Mtro. Ernesto Sánchez Proal, Presidente de American Chamber of Commerce Capítulo Occidente. El conferencista compartió detalles de su trayectoria y analizó cómo la obtención de un grado de Posgrado funciona como un catalizador para potencializar el perfil laboral y profesional de los egresados.

Llamado al servicio y la resiliencia

Durante su discurso, el Mtro. Sánchez Proal hizo énfasis en la doble dimensión del crecimiento académico. “La preparación académica que hoy ustedes inician es un talento, no les da únicamente un beneficio personal, sino debe ser para ponerse al servicio de su comunidad, de su país y del mundo”, señaló el experto.

Además, el presidente de AmCham Occidente motivó a los nuevos posgraduandos a adoptar una mentalidad ambiciosa, instándolos a no temer soñar en grande ni equivocarse en el proceso. Hizo un llamado a la resiliencia ante la adversidad y a cultivar la confianza necesaria para navegar la incertidumbre inherente al mundo profesional moderno. El conferencista finalizó su intervención deseándoles éxito en esta nueva y relevante etapa académica.

Reconocimiento al conferencista

La ceremonia concluyó con un reconocimiento entregado al Mtro. Sánchez Proal por su valiosa participación. La distinción fue otorgada por el Dr. Alfonso Petersen Fara, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud, y la Dra. Karina Aguilar Moreno, Decano del Centro Formación, Desarrollo y Excelencia Directiva de la UAG. El evento culminó con una ronda de aplausos y la toma de fotografías oficiales.