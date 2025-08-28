Visa destaca el impacto económico de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico

Conciertos de Bad Bunny impulsan gasto turístico y transacciones digitales en San Juan

La residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny generó un aumento significativo en el gasto en San Juan, especialmente en restaurantes, tiendas y moda, según datos de Visa.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico no solo ha sido un fenómeno musical, sino también un motor de crecimiento económico. Visa, patrocinador oficial del evento, reveló que las transacciones digitales aumentaron más del 25% durante los primeros tres fines de semana de conciertos, realizados entre el 11 y el 27 de julio de 2025.

Según datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), el evento —con boletos agotados y 30 fechas programadas— está estimulando el consumo local y atrayendo visitantes, con un impacto directo en sectores como gastronomía, moda y turismo.

Principales hallazgos:

• Transacciones digitales: Aumento superior al 25% en San Juan durante las fechas de los conciertos, comparado con el mismo periodo de 2024.

• Gasto turístico: Restaurantes de comida rápida crecieron un 200%, tiendas departamentales un 35% y ropa/vestimenta un 15%.

• Turismo internacional: Incremento del 15% en tarjetahabientes Visa provenientes del extranjero, liderados por visitantes de EE. UU., Canadá y Reino Unido.

• Fechas pico de consumo: Viernes 11 y viernes 18 de julio registraron la mayor actividad comercial cerca del Coliseo.

“El éxito de esta serie de conciertos pone de manifiesto la estrecha relación entre el entretenimiento de clase mundial y el crecimiento económico”, afirmó Javier Vazquez, líder regional de VCA para América Latina y el Caribe.

Beneficios exclusivos para tarjetahabientes

Visa ha implementado experiencias únicas para los asistentes, incluyendo acceso rápido al coliseo para titulares de Visa Infinite y Signature, activaciones sensoriales en la sede del evento, y una posventa especial en alianza con Banco Popular de Puerto Rico.

La residencia de Bad Bunny, que ha transformado la escena musical global, se consolida como un catalizador económico para Puerto Rico, conectando a las personas con eventos icónicos y generando oportunidades para comercios locales y visitantes.