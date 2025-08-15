Whey protein: cinco mitos y verdades que debes conocer antes de consumirla

Cinco mitos y verdades sobre la whey protein: lo que debes saber antes de consumirla

¿Reemplaza comidas? ¿Engorda? ¿Daña los riñones? Descubre qué es verdad y qué no sobre la whey protein según un especialista en nutrición.

Guía práctica sobre la whey protein: beneficios reales y errores frecuentes

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La whey protein, también conocida como proteína de suero de leche, se ha consolidado como uno de los suplementos nutricionales más populares dentro y fuera del gimnasio. Extraída durante la elaboración del queso, esta proteína de alto valor biológico contiene todos los aminoácidos esenciales para la reparación y construcción de tejidos musculares, según explica el médico nutriólogo Nataniel Viuniski, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

A pesar de su creciente uso, persisten dudas sobre su consumo. El especialista aclara cinco creencias comunes:

1. ¿Puede la whey protein reemplazar una comida?

Mito. Aunque es rica en proteínas, no sustituye una comida completa. Carece de nutrientes clave como fibras, carbohidratos, vitaminas y grasas saludables. Se recomienda como merienda o snack, sola o combinada con frutas, cereales integrales o frutos secos.

2. ¿Es mejor tomarla justo después de entrenar?

Depende. Aunque algunos estudios sugieren que el momento de consumo puede influir, lo esencial es alcanzar la dosis diaria recomendada (entre 1,2 y 2,0 g por kilo de peso corporal). Su uso debe adaptarse a la rutina individual. Viuniski enfatiza que “la whey protein sola no hace magia”: se requiere entrenamiento de fuerza, buen descanso e hidratación.

3. ¿Se puede consumir sin hacer ejercicio?

Verdad. Es útil para personas mayores, vegetarianos, quienes toman medicamentos para perder peso o tienen dificultades para mantener una dieta equilibrada. En casos específicos, se recomienda consultar a un nutricionista para determinar la dosis adecuada y descartar contraindicaciones como la intolerancia a la lactosa.

4. ¿La whey protein engorda?

Mito. Por sí sola no provoca aumento de peso. Es una fuente concentrada de proteína con bajo contenido de grasas y carbohidratos. El aumento de peso ocurre por exceso calórico en la dieta, no por el suplemento en sí.

5. ¿Puede dañar los riñones?

Mito. Estudios recientes desmienten esta creencia. En personas con riñones sanos, una dieta alta en proteínas no afecta la función renal. Sin embargo, quienes padecen enfermedad renal deben seguir una dieta controlada bajo supervisión médica.