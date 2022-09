​Acodeco verifica balanzas en diferentes supermercados del área metropolitana

(22/Sep/2022 – web) Panamá.- Mediante labores técnicas de metrología, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) está verificando las distintas balanzas que mantienen los supermercados de la ciudad de Panamá.

En casi dos meses, de este operativo de revisión de balanzas electrónicas y mecánicas, se han detectado que de 337 verificadas 73 incumplieron con los parámetros establecidos en el reglamento técnico RT DGNTI-COPANIL 37-2000.

Entre las anomalías detectadas, se encontraron que 26 balanzas incumplieron con el error mínimo permitido; 26 no tenían la información metrológica; 5 marcaban peso en contra y 35 no estaban a la vista de los consumidores. Un total de 19 supermercados no cumplieron o no pasaron satisfactoriamente con las revisiones de sus respectivos equipos de pesaje.

Cabe señalar que, durante esa labor, las balanzas que no funcionan correctamente son cerradas o colocadas «fuera de servicio», hasta que las faltas sean corregidas por los técnicos respectivos.

Mantener en buen estado y funcionamiento de los instrumentos de pesar, es parte de las responsabilidades que tienen los diferentes agentes económicos en su relación comercial con los consumidores, por lo que la Acodeco realiza periódicamente estas acciones metrológicas, a fin de garantizar que las mismas estén debidamente calibradas. Las balanzas que están en las cajas de cobros, carnicerías, embutidos, panaderías y demás áreas, son inspeccionadas por los técnicos de metrología.

Cualquier denuncia sobre balanzas puede reportarse a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), en el WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución. Para una rápida atención, solo se solicita el nombre y ubicación exacta del local comercial.

Fuente/Foto: Acodeco