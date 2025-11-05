Presidente Mulino encabeza los actos de honor por el Día de los Símbolos de la Nación en Panamá

Día de los Símbolos de la Nación: José Raúl Mulino iza el Pabellón Nacional y rinde tributo a emblemas patrios

• La abanderada oficial de la jornada fue Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, quien recibió la enseña tricolor del presidente Mulino en el Palacio de las Garzas.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este martes 4 de noviembre los actos oficiales en celebración del Día de los Símbolos de la Nación, rindiendo honor a los emblemas patrios en una solemne ceremonia.

Los actos protocolarios iniciaron a las 7:00 de la mañana con el izado del Pabellón Nacional por parte del presidente Mulino. A continuación, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá realizó el Juramento a la Bandera.

Abanderada Oficial y Presencia Institucional

Posteriormente, el presidente Mulino entregó la enseña tricolor a la abanderada oficial, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados. La ceremonia culminó con las gloriosas notas del Himno Nacional, dando paso al inicio de los desfiles patrios.

El acto oficial contó con la presencia de una nutrida representación institucional, incluyendo ministros y viceministros de Estado; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López; directores de los estamentos de seguridad; y directores y administradores de entidades públicas.

Más temprano, el presidente José Raúl Mulino, en compañía de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, realizó una entrega protocolaria de la bandera de Panamá a la abanderada Maritza Cedeño Vásquez en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.

En el marco de esta significativa celebración, el presidente también extendió una felicitación a los miembros de la Banda Republicana por los 158 años de fundación de la institución.

