42 balanzas no cumplieron con verificación de la Acodeco en Herrera

(28/Jun/2023 – web) Panamá.- Mediante verificaciones metrológicas, la Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Herrera, verificó 217 balanzas de uso en general, en diferentes locales comerciales, y 42 no cumplieron con los parámetros establecidos en el reglamento técnico.

El incumplimiento se dio de la siguiente manera: 17 balanzas no cumplieron con las tolerancias permitidas, 22 tenían información en kilogramos y estaban pesando en libras, 2 no tenían información de los aspectos técnicos y 1 no estaba a la vista del consumidor.

Este operativo se inició el 25 de abril hasta el presente mes, y fueron visitados 161 establecimientos comerciales ubicados en diferentes distritos de Herrera. Cabe señalar que, de las 217 balanzas verificadas, 137 eran electrónicas y 80 mecánicas. En las balanzas electrónicas, 39 no cumplieron con el reglamento técnico, y en las mecánicas 3 no pasaron las pruebas realizadas. Estas balanzas son utilizadas para pesar todo tipo de productos, como carnes, legumbres y vegetales, entre otros.

La administradora regional de la Acodeco de Herrera, Elisa Carrasco, informó que 17 balanzas fueron rechazadas por no cumplir con lo establecido en el respectivo reglamento técnico, hasta que las mismas fueran debidamente calibradas y luego verificadas nuevamente. Exhorta a los consumidores de la provincia, para que reporten cualquier denuncia sobre balanzas y otras irregularidades, a través de Sindi, que funciona las 24 horas los 7 días de la semana, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.

Fuente/Foto: Acodeco