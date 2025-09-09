Programa de estiba portuaria beneficia a 50 jóvenes en Panamá

UMIP y Greencol impulsan programa de formación en estiba portuaria

Con el objetivo de capacitar a la futura mano de obra para los puertos, la UMIP y Greencol se unen para ofrecer un programa de formación que abarca 60 horas de teoría y práctica.

Una nueva alianza público-privada entre la UMIP y Greencol abre oportunidades laborales para 50 jóvenes a través de un programa de formación en estiba portuaria

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), en colaboración estratégica con la empresa Greencol, ha puesto en marcha un nuevo programa de formación denominado «Introducción a la Estiba portuaria«. Esta iniciativa gratuita ha beneficiado a 50 jóvenes panameños, proporcionándoles una capacitación especializada para su incorporación al dinámico sector marítimo portuario.

Este programa resalta el compromiso conjunto entre el ámbito académico y empresarial para ofrecer una formación técnica de alta calidad, diseñada para cubrir la creciente necesidad de mano de obra calificada en los diversos puertos de la nación.

La capacitación, con una duración de 60 horas que combinan teoría y práctica, ha sido cuidadosamente estructurada para proveer a los participantes con conocimientos esenciales. El contenido incluye operaciones de estiba, seguridad en el manejo de cargas, normativa portuaria y técnicas aplicadas al trabajo en muelles y terminales de carga.

Las sesiones teóricas se imparten en las instalaciones de la UMIP, mientras que la formación práctica se desarrolla en áreas estratégicas como Panamá Pacífico y en las zonas de preparación para estibadores de varios puertos del país.

A través de esta alianza, la UMIP reafirma su dedicación al desarrollo del capital humano panameño, fomentando las colaboraciones público-privadas que son esenciales para promover la inclusión laboral y el crecimiento sostenible del sector marítimo logístico, un pilar fundamental de la economía de Panamá.