A 6 días de audiencia por el caso Odebrecht, se inician alegatos por parte del Ministerio Publico

(20/Sep/2022 – web) Panamá.- Con el inicio de los alegatos por parte del Ministerio Público, ante la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, continuó el sexto día de audiencia preliminar alterna dentro del proceso penal seguido a 49 ciudadanos que se encuentran imputados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales (47 personas naturales y 1 persona jurídica) y corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales (1 persona natural), dentro del denominado caso Odebrecht.

Durante la sesión del 19 de septiembre, el juzgado concluyó con la lectura de los escritos de oposición que habían sido presentados por algunos representantes de la defensa técnica particular. También, la defensa técnica particular solicitó que la presente causa se surtiera a través de un proceso abreviado. Tal petición no fue admitida por el tribunal ante la ausencia de varios de los imputados; no obstante, la juzgadora indicó que, en el evento de ser necesario, se les reconocerá dicho beneficio a los peticionarios en la etapa ordinaria.

Durante la audiencia intervendrán para exponer en alegatos por parte del Ministerio Público 2 fiscales superiores, 2 fiscales de circuito y 1 fiscal adjunto. En este proceso penal intervienen además 1 abogado querellante, 33 abogados defensores particulares y 3 defensores públicos a disposición del tribunal, además de varios de los imputados en esta causa penal.

La audiencia se inició el pasado lunes 12 de septiembre y está prevista que concluya el próximo 30 de septiembre. Es válido reiterar que es trasmitida por la página web del Órgano Judicial www.organojudicial.gob.pa y por la cuenta de YouTube ojudicialpanama, con el fin de garantizar el principio de publicidad y el acceso a la información.

La investigación de este expediente, que consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas, comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.

