Nuevos sensores de ABB optimizan el control de la calidad del agua y reducen costos de mantenimiento

ABB presenta innovador sistema para la medición de la calidad del agua en procesos industriales

• Estas innovaciones permiten reducir hasta en un 70% los costos de mantenimiento, garantizando la eficiencia operativa en industrias de energía, alimentos y semiconductores.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- ABB ha anunciado el lanzamiento de dos soluciones tecnológicas diseñadas para transformar el análisis continuo de la calidad del agua: la familia de sensores de oxígeno disuelto AeroStar™ y el transmisor multientrada AWT424. Estas innovaciones establecen un nuevo estándar en precisión y conectividad digital, ofreciendo una solución integrada que permite a las empresas operar de manera más eficiente, segura y sostenible al monitorear niveles críticos de pureza en el recurso hídrico.

Precisión ultraprecisa con tecnología AeroStar™

Los sensores AeroStar™ ULTRA y ULTRA TRACE han sido desarrollados para aplicaciones donde incluso las trazas mínimas de oxígeno disuelto pueden provocar corrosión o afectar el rendimiento, como en los sectores de semiconductores, energía y alimentos. Mientras que el modelo ULTRA mide hasta 4 partes por billón (ppb), el modelo ULTRA TRACE alcanza capacidades por debajo de una parte por billón. Gracias a su diseño óptico de extinción de luminiscencia, estos dispositivos ofrecen una estabilidad superior y extienden la vida útil de la tapa del sensor hasta por dos años.

Jorge Vázquez, líder de Instrumentación, sistema de control y sistemas de excitación de ABB en Panamá, explicó que esta tecnología reduce los requisitos de mantenimiento hasta en un 70% en comparación con los métodos electroquímicos tradicionales. Los sensores, fabricados en acero inoxidable con acabado higiénico, se integran mediante la plataforma EZLink™, permitiendo alertas de mantenimiento predictivo a través de dispositivos móviles.

Gestión simplificada con el transmisor AWT424

Como complemento fundamental, el transmisor AWT424 de última generación unifica la medición de la calidad del agua al permitir la conexión simultánea de hasta cuatro sensores. Esta capacidad proporciona una visión integral de parámetros clave como pH/ORP, conductividad, turbidez y cloro en un único dispositivo. Su diseño modular facilita la actualización de módulos de comunicación y sensores, optimizando el inventario de repuestos para los operadores.

El dispositivo incorpora una pantalla TFT a color, conectividad Bluetooth™ y comunicación MODBUS TCP, lo que simplifica su integración en los sistemas de control de planta. Según Vázquez, el AWT424 responde a la necesidad de la industria de contar con herramientas fáciles de configurar y mantener que protejan los activos críticos. Con estas soluciones, ABB reafirma su liderazgo en automatización, ayudando a las industrias a alcanzar un alto rendimiento con un uso eficiente de los recursos.

