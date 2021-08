Abbott lanza una nueva fórmula en Panamá: La innovación más reciente para mejorar la condición nutricional de los niños y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial de crecimiento.

• PediaSure, una solución nutricional completa y balanceada con 37 nutrientes esenciales, brinda resultados visibles de crecimiento en niños, en 8 semanas, lo cual ha sido clínicamente comprobado¹,²,³,⁴.

• El nuevo PediaSure ahora está enriquecido con Arginina y Vitamina K2, dos nutrientes importantes para ayudar a promover el crecimiento.

(2/Ago/2021 – web) Panamá.- La infancia es una época de rápido crecimiento, por lo que es fundamental que los niños reciban una nutrición adecuada. Abbott anunció el lanzamiento de su innovadora solución de nutrición infantil, el nuevo PediaSure con Arginina y Vitamina K2. Esta evolución marca otro hito en el compromiso de Abbott con apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños a través de una nutrición adecuada.

La mala nutrición es una problemática global y puede provocar efectos negativos en la salud tanto en el corto como en el largo plazo. A pesar de los avances logrados, 1 de cada 5 niños menores de cinco años en América Latina y el Caribe está desnutrido o con sobrepeso, resultado de diferentes factores y malas prácticas alimentarias que comienzan en una etapa temprana de la vida del pequeño⁵.

La falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños, interferir en el aprendizaje y debilitar su sistema inmune. Las consecuencias son en gran medida irreversibles si no se corrigen durante los primeros años de vida. Si bien la genética determina el potencial de crecimiento de los huesos, los factores ambientales, especialmente la nutrición, ayudan a los niños a alcanzar su máximo potencial de altura sin importar las diferencias geográficas o culturales.

“Una revisión temprana de la nutrición ayudará a reactivar el crecimiento de los niños para que puedan alcanzar su potencial genético, porque el 60% de la estatura adulta se alcanza en los primeros 5 años», explicó el Dr. Mauro Fisberg, pediatra, nutricionista y coordinador del Centro de Excelencia en Nutrición y Dificultades Alimentarias – Instituto PENSI. «Por lo tanto, es especialmente importante que en las primeras etapas de la vida se priorice la nutrición para maximizar el potencial futuro de un niño».

La nueva fórmula de PediaSure ayudará a los niños a tener huesos más fuertes

Respaldado por la ciencia, con más de 20 estudios clínicos y 30 años de investigación, PediaSure ha demostrado ser una fórmula que proporciona una nutrición completa y balanceada, que incluye 37 nutrientes esenciales para el crecimiento de los niños. Los beneficios clínicamente probados de PediaSure promueven un crecimiento adecuado y, junto con el consumo de una dieta variada, un mejor estado nutricional asociado con menos días de enfermedad y mayor actividad física en los niños.

La nueva fórmula de PediaSure ha sido enriquecida con Arginina y Vitamina K2, nutrientes clave que apoyan la salud ósea y brindan mayores beneficios para la nutrición y el crecimiento de los niños.

“La Arginina es un aminoácido importante que juega un papel clave en el crecimiento al promover la multiplicación de células en la placa de crecimiento de los huesos para ayudarlos a crecer más rápido cuando hay un retraso en el crecimiento” dijo la Dra. Yumaira Chacón, Gerente Médico de Abbott en Centroamérica. “La Vitamina K2 natural ayuda a transportar y absorber el calcio en los huesos y, en última instancia, a desarrollar huesos más fuertes. Por lo tanto, el nuevo PediaSure con Arginina y Vitamina K2 está científicamente diseñado para apoyar a que los huesos crezcan más largos y fuertes, convirtiéndose en un aliado para que los niños recuperen el crecimiento perdido”.

Puedes encontrar la nueva fórmula de PediaSure en tu supermercado o farmacia favorita. Está disponible en dos presentaciones: botella lista para beber y polvo, así como en tres sabores (chocolate, vainilla y fresa).

