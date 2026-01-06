ABC Laboral: La nueva guía práctica del Mitradel para trabajadores y empleadores

Ministerio de Trabajo lanza el ABC Laboral para promover relaciones de trabajo equitativas

• La nueva guía digital aborda temas clave como salarios, contratos y prestaciones, con el objetivo de fomentar un clima de estabilidad y justicia laboral en el país.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó el lanzamiento oficial del ABC Laboral, una iniciativa estratégica diseñada para fortalecer las relaciones de trabajo en el territorio nacional. Esta herramienta ofrece información clara y confiable sobre la legislación vigente, permitiendo que tanto trabajadores como empleadores compartan una base de conocimiento común que facilite el cumplimiento legal y fomente un entorno productivo estable.

Simplificación de la normativa laboral

Durante la presentación ante directivos y jefes de la entidad, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, destacó en tercera persona que el ABC Laboral traduce la normativa técnica a un lenguaje práctico y cercano. Según la titular de la cartera, conocer la ley constituye la vía más efectiva para prevenir conflictos y robustecer el respeto mutuo, calificando la docencia laboral como un instrumento de justicia que protege el empleo y fortalece el mercado de trabajo.

Contenido y alcance de la herramienta

El documento aborda de manera sencilla temas fundamentales para la dinámica diaria de las empresas y sus colaboradores, incluyendo la contratación, la jornada de trabajo, el salario, la seguridad social y las prestaciones. Asimismo, el ABC Laboral incluye apartados dedicados a la estabilidad laboral y los mecanismos vigentes para la resolución de conflictos, asegurando que los usuarios comprendan cómo ejercer sus derechos con responsabilidad y cumplir sus deberes con conciencia.

Acceso digital para la ciudadanía

Como parte del compromiso con la transparencia y el acceso a la información, el Mitradel confirmó que el ABC Laboral se encuentra disponible para consulta pública en su portal oficial www.mitradel.gob.pa. Con este avance, la institución reafirma su labor de promover una cultura basada en el cumplimiento estricto de la normativa laboral panameña, facilitando recursos educativos que minimicen las brechas de información entre los actores del sector productivo.

