Abren exposición fotográfica ENCIENDE LA LUZ para sensibilizar sobre la violencia de género en los hogares

• Como partners colaboradores han participado el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Metro de Panamá.

• La colección cuenta con cinco fotografías de Enea Lebrun, basadas en historias reales que relatan el control sobre la forma de vestir, la economía personal, las obligaciones domésticas o las relaciones personales y sexuales.

• La exposición estará abierta al público en la estación de Metro ‘San Miguelito’ (Línea 2) hasta el 10 de diciembre.

• www.iluminalarealidad.com

(5/Nov/2022 – web) Panamá.- FUNDAMORGAN, APLAFA y Fundación Espacio Creativo, con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Metro de Panamá, presentan ‘ENCIENDE LA LUZ’, una exposición fotográfica interactiva que busca iluminar la realidad y ayudar a detectar situaciones normalizadas de violencia de género en los hogares.

En palabras de Marina Pérez, directora ejecutiva de FUNDAMORGAN: “Existe la falsa creencia de que la violencia de género solo se produce mediante agresiones físicas. Sin embargo, en nuestra sociedad hay otras formas de violencia que pasan desapercibidas. Son formas de maltrato muy sutiles, difíciles de detectar para las víctimas e incomprensibles para las personas cercanas a ella, puesto que no se da ni un golpe y proviene en la gran mayoría de las veces de hombres cercanos, en quienes se espera confiar”.

Cinco fotografías, cinco historias reales

La colección cuenta con cinco fotografías, bajo la autoría de Enea Lebrun, basadas en historias reales de mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el hogar. Relatan situaciones rutinarias y asumidas como propias en su rol social de mujeres, transmitidas de generación en generación, como el control sobre la forma de vestir, la economía personal, las obligaciones domésticas o las relaciones personales y sexuales.

De este modo, las imágenes muestran escenas aparentemente normales y cotidianas y es el espectador quien ha de ‘iluminar la realidad’ al presionar un botón contiguo de color morado. Una vez pulsado, podrá ver un mensaje iluminado de cada una de estas mujeres que cuenta cómo se sometía su libertad poco a poco. Además, al lado de cada fotografía habrá un texto explicativo y un código QR para que las personas puedan acceder a la web www.iluminalarealidad.com y escuchar las historias completas de estas mujeres o entender qué hacer si conocen una situación similar.

Jennifer Delgado, directora ejecutiva de APLAFA comenta que: “El objetivo de esta campaña es alejarse de las formas tradicionales de como se sensibiliza sobre la violencia, al mostrar situaciones cotidianas que pueden parecer ‘normales’, con la finalidad de iniciar una conversación que permita poner en cuestión roles y estereotipos, mandatos u obligaciones, que pueden ser el caldo de cultivo para la discriminación y la violencia, en particular aquella que afecta a las niñas, adolescentes y mujeres”.

No solo las mujeres, sino también la sociedad ha de aprender a identificar estas situaciones que pueden estar viviendo mujeres de su entorno y aportar en el cambio del imaginario social y cultural que culpa a las víctimas y normaliza estas violencias.

Por razones de seguridad y protección de identidad, las colaboradoras de las fundaciones organizadoras han prestado su cuerpo y su voz a estas mujeres para visibilizar la situación que viven en sus hogares e iluminar la verdad.

Carlos Pavel Smith, director del Programa Enlaces de Fundación Espacio Creativo, indica: “Es necesario y urgente generar una conversación sobre la invisibilidad de estas manifestaciones de violencia. Además, comenta que la cultura refleja, pero también perpetúa y favorece la violencia contra las mujeres y las niñas. Usar el arte para denunciar, crear conciencia e incidir en la cultura además de ser viable, es una responsabilidad ética”.

Por su lado, la Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, expresó que el problema de la violencia de género es multifactorial y tiene grandes repercusiones.

¿Cómo podemos ayudar a alguien que está viviendo una situación similar?

Créele: aprendemos que la violencia la ejercen hombres locos, inhumanos, psicópatas, lo que hace difícil que cuando nos encontramos con historias de violencia en nuestros entornos más cercanos se tienda a pensar que es una mentira de la víctima o que está exagerando. Normalmente se minimiza la situación o se desacredita a la víctima: “algo debió haber hecho”. El primer paso que tenemos que dar como sociedad es creer a la víctima y sospechar del agresor, cuando lo que sucede en la mayoría de las situaciones es lo contrario.

No juzgues: la culpa nunca es de las víctimas, sino de la persona que ejerce la violencia. No existe justificación válida para violentar a una mujer, ni lo que lleva puesto, ni con quien se relaciona, ni su nacionalidad, ni cualquier otra situación de su vida. Las mujeres que viven violencia pueden demorar años en denunciar, incluyendo en casos de violencia sexual que puede que nunca se denuncien. Esto se debe tener claro para no juzgar los procesos personales de cada una; los tiempos de las víctimas pueden ser diferentes a los que esperamos socialmente.

Acompáñala: en muchas ocasiones las mujeres que experimentan violencias no pueden detectarlas en el momento, especialmente aquellas que toman formas más sutiles. Es importante que puedas brindarle información sobre sus derechos y lugares a los que pueden acudir para más información: INAMU, MIDES, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil.

nivel social y económico. Recordemos que la violencia no ocurre solo cuando hay agresiones físicas. cualquier caso de violencia es lamentable y debemos trabajar en todas las instancias y organismos involucrados para que no siga ocurriendo. La familia debe ser un lugar de apoyo, cariño y protección.

Para Metro de Panamá S.A.»es importante sumarse a este tipo de iniciativas, siendo el escenario principal de esta muestra fotográfica, donde se exponen imágenes reales, al alcance de los miles de usuarios que utilizan las dos líneas operativas del Metro, llevando un mensaje claro de “No a la violencia contra la mujer».

Fechas y ubicación

• 24 de noviembre – 10 de diciembre

• Línea 2 de Metro | Estación “San Miguelito”

Ficha técnica:

• La idea original es de la agencia LLYC (Llorente y Cuenca)

• Producción: C11, Dkchë y Promotional Marketing

• Diseño gráfico: Norma Díaz (FUNDAMORGAN)

• Fotógrafa: Enea Lebrun

• Equipo web: AM Marketers

• Comunicación: LLYC (Llorente y Cuenca)

Sobre FUNDAMORGAN

FUNDAMORGAN es el ente ejecutor de la estrategia de Sostenibilidad de Morgan & Morgan y empresas relacionadas y cuenta con dos ejes de acción: Educación en Ciudadanía y Acceso a la Justica a través del Programa de Asistencia Legal Comunitaria cuya misión es brindar atención legal gratuita a mujeres víctimas de violencia doméstica en procesos penales y de familia, que generan ingresos inferiores a $800 mensuales y que son del área de Panamá, San Miguelito, y Panamá Oeste. Cuenta con una trayectoria de 20 años trabajando por una sociedad más justa y equitativa.

Sobre APLAFA

La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA), es una organización no gubernamental sin fines de lucro con 56 años de existencia, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, a través de tres pilares: la educación integral en sexualidad; los servicios médicos clínicos; y programas y proyectos sociales. APLAFA cuenta con siete clínicas de salud familiar en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas y Colón; además del Grupo de Juventudes con Opciones, en San Miguelito y Santiago de Veraguas.

Sobre Fundación Espacio Creativo

La Fundación Espacio Creativo es una OSFL panameña que desde el año 2013 busca abrir oportunidades a través de la Educación, la Danza y la Cultura. A través de sus programas Enlaces, Sandbox y la compañía de danza contemporánea Coco, genera espacios seguros de encuentro para el desarrollo de capacidades, proyectos e innovación social.

Vía LLYC