Abuela Chayito, con 108 años, recibe apoyo del programa 120 a los 65 del MIDES

Abuela Chayito, con 108 años, forma parte del grupo de centenarios apoyados por el programa 120 a los 65

Abuela Chayito, símbolo de lucha y fe, representa la dignidad que el programa 120 a los 65 busca garantizar a los adultos mayores más vulnerables.

(9/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con 108 años cumplidos, Rosario Martínez Rodríguez Delgado, conocida cariñosamente como Abuela Chayito, es una de las beneficiarias más longevas del programa 120 a los 65, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que actualmente brinda protección económica a más de 660 panameños con más de un siglo de vida.

Originaria del corregimiento de El Chorrillo, donde reside desde hace más de cinco décadas, Doña Rosario representa la fuerza de generaciones que han moldeado la historia del país. Nacida en 1917, la Abuela Chayito fue testigo de momentos emblemáticos como las protestas de 1964, la firma de los tratados Torrijos-Carter y la reversión del Canal en 1999.

Durante una celebración familiar realizada en abril, familiares y vecinos compartieron anécdotas sobre esta mujer trabajadora y devota de San Juan Bosco. Su única hija, Camila Delgado, de 81 años, recuerda con emoción la generosidad de su madre, siempre dispuesta a cuidar a otros.

Camila destacó que los aportes del programa social del MIDES permiten cubrir las necesidades básicas de su madre. “Ella trabajó toda su vida en oficios informales, sin acceso a una jubilación. Este apoyo le ha dado estabilidad y dignidad en esta etapa”, afirmó.

Actualmente, Doña Rosario no padece enfermedades crónicas, y su buena salud sorprende a vecinos y médicos. No contrajo COVID-19 durante la pandemia, y su estilo de vida activo, acompañado de una alimentación sin restricciones, contribuye a su bienestar.

Para constatar su edad, la familia conserva documentos originales, entre ellos un acta de reconocimiento fechada en 1957 y un certificado de nacimiento emitido por el Tribunal Electoral en 1972.

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES registra que, hasta la fecha, el programa 120 a los 65 atiende a 662 centenarios. Las provincias con mayor concentración de beneficiarios son Chiriquí (137), Panamá (114), Veraguas (90) y Coclé (83).

La directora del área, Magalis Araúz, recalcó que esta política social busca dar cobertura a adultos mayores que no accedieron a pensión y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. “Nuestro compromiso es seguir trazando políticas públicas que protejan y reconozcan a quienes han dedicado su vida al país”, puntualizó.

El nieto de la Abuela Chayito, Luis Andrion, también dio testimonio del legado de su abuela: “Ella fue quien me llevaba a la escuela. Siempre me protegió. No solo la admiro, la quiero profundamente”.

Actualmente, el Gobierno Nacional desembolsa cerca de 42.2 millones de balboas mensualmente para beneficiar a más de 100 mil personas inscritas en este programa, de las cuales el 60 % son mujeres.