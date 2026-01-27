Academia ALAS abre concurso de becas 2026 para formación de pilotos comerciales

La Academia de Pilotos de Copa Airlines (ALAS) anunció la apertura del concurso de becas 2026 destinado a jóvenes panameños con vocación por la aviación.

Copa Airlines impulsa la carrera de pilotos comerciales con becas completas y parciales

• El programa ofrece becas totales y parciales para cubrir la formación de pilotos comerciales, con un periodo de aplicación del 1 de marzo al 15 de abril.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- ALAS, la Academia de Pilotos de Copa Airlines, ha formalizado la apertura del Concurso de Becas 2026. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la carrera de pilotos comerciales para jóvenes panameños que demuestren un alto potencial y compromiso con la industria aeronáutica. El anuncio se realizó durante una sesión informativa diseñada para orientar a los aspirantes sobre el modelo de formación integral de la institución.

El concurso estipula la entrega de dos becas completas, que cubren la inversión total de 52,000 dólares, y dos becas parciales de 26,000 dólares. Ambos beneficios incluyen los costos operativos de uniformes, dispositivos iPad, herramientas de estudio, certificados médicos y licencias. Pedro Herrera, director de ALAS, enfatizó que el objetivo es preparar a los estudiantes bajo los más altos estándares de seguridad y profesionalismo que exige la aviación comercial.

Requisitos y proceso de selección

La convocatoria está dirigida a ciudadanos panameños de entre 19 y 25 años. Los candidatos deben contar con un índice académico mínimo de 4.5 en secundaria o 2.5 a nivel universitario, además de un dominio del idioma inglés nivel OACI 4 o superior. Las aplicaciones se recibirán del 1 de marzo al 15 de abril de 2026 a través del correo oficial de la academia.

El proceso de selección será riguroso e incluirá una revisión documental, evaluación socioeconómica, pruebas psicotécnicas propias de ALAS y una evaluación médica especializada para los preseleccionados.

Crecimiento y flota tecnológica

En la actualidad, la academia cuenta con 187 estudiantes activos, destacando una participación femenina del 33%. Desde su fundación, ALAS ha egresado a cerca de 300 pilotos comerciales panameños. Para la formación práctica, el centro dispone de una flota de 10 aeronaves Diamond (8 monomotores DA40NG y 2 bimotores DA42NG), equipadas con tecnología de última generación para fortalecer el aprendizaje técnico de los futuros profesionales del aire.

