ACOBIR alerta sobre fraudes y promueve el uso de corredores de bienes raíces autorizados

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces enfatiza que la idoneidad profesional es clave para evitar fraudes y garantizar la transparencia legal en el sector.
Seguridad inmobiliaria: Por qué elegir corredores de bienes raíces con licencia del MICI
• Ante el aumento de ofertas digitales, ACOBIR insta a los inversionistas a verificar la licencia de los corredores de bienes raíces ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un entorno inmobiliario dinámico, la seguridad y la transparencia se han vuelto factores determinantes para el éxito de las inversiones. Ante este escenario, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) destaca la importancia de contratar corredores de bienes raíces idóneos al realizar cualquier operación, con el fin de proteger el patrimonio y garantizar procesos legales correctos.
Riesgos de la informalidad y prevención de fraudes
El crecimiento del sector inmobiliario en Panamá ha generado oportunidades, pero también riesgos asociados a prácticas informales que pueden derivar en estafas o conflictos jurídicos. Katherine Reyes Espino, presidenta de ACOBIR, señaló que un profesional del área no solo actúa como intermediario, sino que asesora y protege al cliente, asegurando que cada etapa cumpla con la normativa vigente.
El gremio advierte sobre la proliferación de ofertas en redes sociales y plataformas digitales. Se recomienda a la población verificar la autenticidad de los anuncios y la identidad del facilitador antes de realizar cualquier pago, abono o separación de propiedad.
Verificación de idoneidad y marco legal
En Panamá, el ejercicio de esta profesión está regulado por el Decreto Ley No. 6 del 8 de julio de 1999. Esta ley establece la obligatoriedad de poseer una licencia expedida por la Junta Técnica de Bienes Raíces del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Para garantizar una transacción segura, ACOBIR sugiere:
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Solicitar el número de licencia: Todo corredor debe proporcionar su identificación profesional.
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Corroborar en el MICI: Validar la vigencia de la licencia en el sitio web oficial del Ministerio de Comercio e Industrias.
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Consultar el portal de ACOBIR: Si el profesional es miembro del gremio, su estatus puede confirmarse en www.acobir.com.
Profesionalización y capacitación continua
Como parte de su compromiso con la ética y el servicio, ACOBIR impulsa programas de formación constante para sus miembros. Además, la asociación ofrece de manera regular el curso preparatorio para obtener la licencia de corredor de bienes raíces, facilitando que los interesados cumplan con los requisitos legales para operar en el mercado panameño.
Con estas acciones, la asociación reafirma su misión de consolidar un mercado inmobiliario confiable y transparente, propicio para la inversión tanto de nacionales como de extranjeros.
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