Los MLS Awards de ACOBIR destacan a los líderes del sector bienes raíces

ACOBIR premia la excelencia inmobiliaria en los MLS Awards 2025

• Los reconocimientos de ACOBIR resaltan el valor del trabajo colaborativo y la transparencia en el mercado inmobiliario a través de la plataforma MLS.

(16/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) llevó a cabo la entrega de los MLS Awards 2025, un evento dedicado a celebrar la excelencia y el desempeño sobresaliente de sus miembros. Estos galardones premian la productividad y el profesionalismo de los agentes y compañías que utilizan la plataforma Multiple Listing Service (MLS) de ACOBIR, una herramienta exclusiva que facilita el trabajo colaborativo y promueve la transparencia en el sector inmobiliario nacional.

Excelencia en ventas y alquileres

Durante la ceremonia, ACOBIR premió diversas categorías basadas en el rendimiento métrico del último año. En la sección de Ventas, destacaron profesionales como Jazmin Caballero de INSIDE PANAMA REAL ESTATE CORP., por el mayor número de unidades listadas y cierres residenciales, y Elizabeth Boseman S. de BOSEMAN REALTY INC., quien lideró en volumen y cierre de unidades comerciales. Por su parte, Joanne Hatch de HOUSE HUNTERS PANAMA CORP. obtuvo el reconocimiento al mayor volumen de cierres residenciales.

En la categoría de Alquiler, los reconocimientos fueron otorgados a Eric Van Hoorde, Yosef Aviad Cattan, María Carolina Di Girolamo, Itzel Alvarado, Ana Carolina Fábrega y Ron M. Cohen G., quienes sobresalieron por su capacidad de gestión en inventarios y cierres de contratos tanto residenciales como comerciales.

Colaboración y liderazgo empresarial

El gremio también resaltó la importancia de la cooperación entre colegas. Janeth del Carmen Gómez S., de BIENES RAÍCES CASA SOLUTION, S.A., fue distinguida como la agente con más cierres en colaboración con otros miembros del sistema MLS. Asimismo, en la categoría institucional, GRUPO TRIBALDOS, S.A. se alzó con el premio a la Empresa con Mayor Volumen en Ventas, consolidando su posición en el mercado.

Sarita Hanono de Hamui, presidenta de ACOBIR, destacó en tercera persona que estos reconocimientos reflejan la ética y el compromiso que distinguen al gremio. Hanono subrayó que el éxito individual de cada corredor fortalece al colectivo y genera un impacto positivo en el desarrollo del mercado inmobiliario panameño, asegurando un entorno de confianza para los consumidores.

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