Acobir sostiene encuentro con diputados para impulsar la reactivación del sector construcción

Mediante su participación en mesas técnicas institucionales, la asociación busca promover la inversión privada y la generación de empleos formales en el territorio panameño.
Acobir aporta propuestas técnicas con el fin de acelerar la recuperación del sector construcción
• La junta directiva del gremio inmobiliario se reunió con los diputados José Luis Varela y Manuel Cohen para coordinar iniciativas que dinamicen una industria que representa el 16% del producto interno bruto nacional.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Junta Directiva de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) sostuvo una reunión estratégica en la sede del gremio con los honorables diputados José Luis Varela Rodríguez y Manuel Cohen, con el propósito definido de conversar sobre iniciativas enfocadas en la reactivación del sector construcción e inmobiliario del país.
Durante el desarrollo del encuentro, las partes abordaron la importancia de fortalecer el diálogo constructivo y la colaboración estrecha entre el sector público y la empresa privada, identificando esta sinergia como un mecanismo clave para impulsar acciones que contribuyan de manera directa a la recuperación y dinamización de una industria que representa aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, consolidándose de este modo como uno de los principales motores de la economía panameña.
Participación en las mesas técnicas nacionales
Acobir, en su condición de gremio líder del sector inmobiliario, reiteró formalmente su compromiso de aportar de manera activa en la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción. Específicamente, la organización integrará sus esfuerzos en la Submesa Técnica Legal y de Políticas Públicas, la cual es coordinada por el diputado Luis Eduardo Camacho y la diputada Lilia Batista. De igual forma, mantendrá presencia en la Submesa Técnica de Economía e Inversión, que se encuentra bajo la coordinación de los diputados Manuel Cohen y José Luis Varela.
El gremio empresarial destacó que pondrá a la entera disposición de estas instancias estatales toda la experiencia acumulada y el conocimiento técnico de sus distintos comités internos de trabajo, los cuales están integrados por promotores, entidades financieras, corredores idóneos de bienes raíces y peritos avaluadores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de propuestas legislativas y ejecutivas que fortalezcan el sector.
Consenso para la inversión y el empleo
La presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, destacó en tercera persona la necesidad urgente de generar espacios amplios de consenso que permitan avanzar con paso firme en propuestas orientadas a incentivar la inversión privada, promover la generación de nuevos empleos estables y fortalecer la confianza general en el sector inmobiliario.
Reyes Espino expresó en tercera persona la total disposición de la asociación para trabajar de manera conjunta con las autoridades gubernamentales y los diferentes actores involucrados en la cadena de valor, formulando de manera continua iniciativas viables que contribuyan a la reactivación económica del rubro.
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