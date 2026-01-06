Conoce las medidas preventivas de la Acodeco ante la oferta de agencias de viaje para el Mundial 2026

Acodeco aclara alcance del listado preventivo sobre Agencias de Viaje y paquetes turísticos



• Ante la oferta de paquetes para eventos deportivos, la institución aclara que las agencias de viaje incluidas en su lista lo hacen de forma voluntaria para brindar seguridad al consumidor.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una aclaración oficial respecto al listado de Agencias de Viaje y turismo que circula recientemente. La institución subrayó que dicha lista no constituye un registro de empresas oficiales o autorizadas por la entidad para la comercialización de paquetes turísticos que incluyan boletos aéreos, hospedaje o entradas a eventos deportivos para el Mundial 2026, corrigiendo así informaciones difundidas en diversos medios de comunicación.

Naturaleza del listado y registro voluntario

La institución reiteró que la publicación de esta lista de Agencias de Viaje tiene un propósito estrictamente preventivo y de orientación para el consumidor. La participación de las empresas en este registro es de carácter voluntario. Aquellos agentes económicos interesados en integrarse deben gestionar su solicitud ante la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, aportando la documentación legal pertinente, la cual incluye el aviso de operación vigente y la dirección física completa de la empresa.

Consecuencias por incumplimiento y sanciones

Acodeco enfatizó que vigilará estrictamente el cumplimiento de los paquetes ofrecidos a los usuarios. Las Agencias de Viaje que incurran en faltas a los servicios prometidos serán sancionadas de forma enérgica bajo los parámetros de la Ley 45 de 2007. La autoridad advirtió que, en escenarios de reincidencia, se procederá a solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) la cancelación definitiva del aviso de operación del agente económico responsable.