Acodeco adopta plataforma Panamá Conecta para fortalecer sus comunicaciones oficiales

Acodeco adopta plataforma Panamá Conecta para fortalecer sus comunicaciones oficiales
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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia implementará el Sistema de Gestión de Notas para optimizar y asegurar el intercambio de comunicaciones con otras entidades del Estado.

El sistema Panamá Conecta agilizará la gestión institucional de la Acodeco

• Mediante una alianza estratégica con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se busca avanzar en la transformación digital y elevar la eficiencia de la administración pública.

(28/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) firmaron un convenio de cooperación para implementar el Sistema de Gestión de Notas de Panamá Conecta, una herramienta tecnológica orientada a modernizar y agilizar las comunicaciones oficiales entre las diversas instituciones públicas del país.

El acuerdo estratégico fue suscrito por el administrador general de la AIG, Adolfo José Fábrega García de Paredes, y el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid. Con el desarrollo de esta iniciativa conjunta, la Acodeco fortalecerá de manera integral sus procesos administrativos mediante una plataforma digital especializada que permitirá mejorar el control, el seguimiento y los niveles de seguridad de las comunicaciones interinstitucionales, contribuyendo activamente a una gestión pública más eficiente y transparente.

Roles institucionales y soporte técnico

Dentro de los términos fijados en la alianza, la AIG asumirá la responsabilidad directa de brindar el soporte técnico necesario, así como los programas de capacitación y las labores de mantenimiento correspondientes al sistema. Por su parte, las autoridades de la Acodeco se encargarán de promover el uso adecuado y eficiente de la plataforma tecnológica entre todo el personal de sus departamentos y colaboradores.

Avances en la transformación digital pública

Esta acción coordinada forma parte de los esfuerzos continuos de modernización tecnológica que se impulsan desde el Estado panameño a través del ecosistema Panamá Conecta. Estos planes estructurales se enfocan de manera prioritaria en optimizar la prestación de los servicios gubernamentales y en fortalecer de forma sostenida la transformación digital del sector público.

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