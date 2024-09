Acodeco advierte: Comercios no pueden imponer cargos adicionales ni monto mínimo por pagos con tarjetas de crédito

Prohibido imponer cargos adicionales por pagos con tarjeta de crédito en comercios, informa Acodeco

(5/Sep/2024 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informa que los comercios no pueden imponer cargos o costos adicionales ni exigir un monto mínimo cuando el consumidor decide pagar con tarjeta de crédito. Estas prácticas están prohibidas por la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, la cual protege los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito y otros medios de financiamiento.

La normativa establece claramente que los consumidores no deben enfrentar cargos extra o restricciones en el monto de compra al utilizar tarjetas de crédito, lo que garantiza una experiencia de pago justa y sin penalizaciones injustificadas. Acodeco recuerda a los comercios que estas prácticas son ilegales y podrían resultar en sanciones.

Además, Acodeco, en colaboración con la Superintendencia de Bancos de Panamá, realiza trimestralmente un ‘Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Financiamiento’. Este estudio es una herramienta fundamental para los consumidores que desean obtener una tarjeta de crédito o financiamiento por primera vez, ya que proporciona información detallada sobre los costos y beneficios de diferentes productos financieros. Se recomienda a los usuarios consultar este estudio y comparar al menos tres opciones antes de tomar una decisión, para elegir la tarjeta que mejor se adapte a sus necesidades.

La entidad también ofrece algunas recomendaciones para los usuarios de tarjetas de crédito, como evitar el uso excesivo, evitar compras impulsivas y siempre pagar a tiempo para evitar recargos. Pagar antes de la fecha de vencimiento, cancelar el saldo total o realizar pagos mayores al mínimo son medidas efectivas para evitar recargos y mantener un buen historial crediticio.

Entre otras precauciones, se aconseja a los consumidores revisar sus estados de cuenta regularmente para asegurarse de que no haya compras duplicadas o no autorizadas, y verificar que todos los pagos realizados estén reflejados correctamente. Es fundamental no tener más tarjetas de las que se pueden manejar y pagar; si la tarjeta está cerca del límite máximo, es recomendable pagar la deuda mediante un préstamo a una tasa de interés más baja.

Acodeco también advierte sobre los riesgos de retirar dinero en efectivo desde cajeros automáticos con la tarjeta de crédito, ya que estas operaciones generan cargos adicionales. Asimismo, se aconseja ser prudente al aceptar límites de crédito superiores a los ingresos, dado que la Ley 81 de 2009 permite un endeudamiento de hasta tres veces el ingreso mensual, salvo que se demuestren ingresos adicionales.

Finalmente, Acodeco recuerda la importancia de mantener la tarjeta a la vista en los comercios y reportar inmediatamente al banco y a la Policía Nacional en caso de pérdida o robo, para protegerse contra fraudes y cargos no autorizados.